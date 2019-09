Di Maio contro i “cambi di casacca”: "Chiederò 100mila euro a chi lascia il M5s"

Dopo il passaggio della senatrice Gelsomina Voto al nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, cerca di arginare l'eventuale fuga dalle fila pentastellate, chiedendo un cospicuo risarcimento: ''Per i parlamentari che intendono lasciare il gruppo M5s avvierò tutte le procedure previste e chiederò il risarcimento di 100mila euro''.

Di Maio: "Mettiamo fine al mercato delle vacche"

Il ministro degli Esteri ha annunciato questa dura presa di posizione a margine dell’assemblea Onu. Le regole M5s prevedono infatti la multa salatissima per i cambi di casacca.

"Ne parlerò con il Pd, dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia i parlamentari che cambiano gruppo che i gruppi che li fanno entrare - ha sottolineato - E’ arrivato il momento di introdurre il vincolo di mandato: se cambi gruppo vai a casa".

Un escamotage, quello di Di Maio, per cercare di mettere a tacere anche le diverse voci di corridoio che parlano di diversi parlamentari pentastellari pronti a cambiare “squadra”, sia in Senato che alla Camera. Ma se a Palazzo Madama i senatori pronti a cambiare dovrebbero comunque confluire nella maggioranza (Pd o Italia Viva), senza così minare la tenuta dell'esecutivo, il discorso è differente per Montecitorio, dove i deputati delusi dal Movimento potrebbero anche finire agli ordini di Salvini tra i banchi della Lega. Ma al momento, se il passaggio alla corte di Renzi di Gelsomina Voto è ufficiale, per tutti gli altri "movimenti" si tratta soltanto di indiscrezioni.

Manovra, Di Maio: "Presto le nuove misure anti-evasione"

Dall'assemblea Onu Di Maio ha parlato anche della manovra economica: "Non c’è tensione, il ministro dell’Economia sta facendo un ottimo lavoro di coordinamento". "Nei prossimi giorni gli italiani conosceranno le nuove misure anti evasione, faremo una lotta all’evasione senza quartiere introducendo anche il carcere per gli evasori -ha spiegato il ministro degli Esteri-. Ci saranno misure innovative per recuperare decine e decine di miliardi di euro dai grandi evasori".