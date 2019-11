Di Maio, attacco frontale a Salvini: "Mendica voti, è come Berlusconi"

L'attacco all'ex alleato è frontale: "Salvini mendica voti e nient'altro, ogni giorno ha solo questa fissazione, non glien'è mai fregato niente dello Stato e del governo. Anzi, ha fatto cadere il governo per avere più poltrone. E' molto simile a Berlusconi, non a caso si è messo con lui il giorno dopo aver fatto cadere il governo". Lo ha detto Luigi Di Maio al Tg1.

Movimento 5 stelle, Di Maio annuncia il primo organo politico

Dopo il chiarimento con Beppe Grillo, che gli ha ribadito fiducia piena e incondizionata, il nativo di Avellino guarda avanti: "Dobbiamo rafforzare il Movimento 5 stelle - dice -, per questo il 15 dicembre nascerà il primo organo politico della storia del Movimento che è il team del futuro". "Ci saranno ruoli organizzativi e ruoli tematici - annuncia - circa 20 persone che insieme al capo politico e al garante porteranno avanti questo movimento. E' un appuntamento che rappresenterà un grande cambio di passo", dice ancora Di Maio.

Tema elezioni regionali 2020. In Emilia Romagna e in Calabria "penso che prima di tutto dobbiamo guardare furi dai palazzi. Massimo dialogo sui temi, ma per le elezioni guardiamo alle forze civiche e non ai partiti. L'obiettivo è essere la terza via, consapevoli che sarà veramente difficile". Chi all'interno del M5s sperava in un'alleanza organica con il Partito democratico resterà deluso: non è quella la strada indicata da Di Maio.

"Chi ci vuole morti ci troverà sempre in piedi a combattere sino all'ultimo minuto" ha detto Luigi Di Maio parlando agli attivisti grillini a Ragusa. Il M5s prova a ricompattarsi dopo settimane delicate.

Gualtieri (Pd): "Governo non è una passeggiata, ma realizzeremo obiettivi"

"Sono egualmente ottimista" sulla riuscita del governo rispetto all'inizio dell'esperienza di una maggioranza tra forze politiche così diverse. Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervistato alla festa del Foglio a Firenze, dal direttore del giornale Claudio Cerasa.

"si tratta di una sfida inedita, non mi aspettavo sarebbe stata una passeggiata ma la vicenda di queste settimane mi conferma che gli obiettivi che ci siamo dati - ha aggiungo - possono essere realizzati e lo saranno".