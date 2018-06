Di Maio: "Con Salvini va alla grande". Ma nel M5s inizia a circolare il sospetto velenoso

Altro che divisioni, altro che timori del M5s per l'avanzata leghista nei sondaggi (proprio a danno dei pentastellati, in calo). Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non c'è alcun problema, a sentire i diretti interessati. Ma mediaticamente il Movimento 5 stelle fa fatica a tenere il passo di Salvini, che domina la scena e detta l'agenda.

Di Maio: "Con la Lega avanti alla grande"

"Credo si giochi molto sul cercare di dividerci, ma se restiamo nell'argine del contratto di governo, e lì c'è tanto da fare su immigrazione e sicurezza, andiamo avanti alla grande" dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Coffee break su La7. "Sono d'accordissimo col ministro dell'Interno se si vuole garantire sicurezza ai cittadini e mettere in sicurezza alcuni campi rom che in Italia sono completamente fuori controllo - premette - poi i censimenti su base razziale non lo dice Di Maio, ma lo dice la

Costituzione che non si possono fare".

Migranti, Di Maio sta con Salvini

"Questa non è più l'Italia che va ai tavoli alza la voce e poi abbassa la testa. Questa e' l'Italia che non arretra più", aggunge. "E' bastato dire qualche no - rivendica- e abbiamo ottenuto qualche sì. Non c'era ancora un governo ed è bastato dire dei 'no' a Dublino e sui tavoli Ue è saltato tutto. Dopo Aquarius più nulla sarà come prima, innanzitutto perché è venuta fuori tutta l'ipocrisia della Ue e il gesto della Spagna spero non sia solo mediatico. Se sarà così, otterremo altri sì, altrimenti loro otterranno altri no dall'Italia".

La Lega tiene unito il centrodestra

Dopo gli ultimi sondaggi che danno la Lega quasi al 28% rispetto al 17,4% del 4 marzo, giorno delle elezioni politiche, Matteo Salvini guarda con grande fiducia al futuro, convinto che il suo partito potrà solo migliorare e prepararsi a quello che molti leghisti considerano il grande salto. Domenica ci sono i ballottaggi delle amministrative, poi le europee e proprio il 2019 potrebbe essere lo snodo cruciale per il definitivo cambio di passo.

Il sospetto

Tra i Cinque stelle è inevitabile la preoccupazione per la crescita costante del Carroccio e molti pentastellati temono che il leader leghista, senza rompere con Silvio Berlusconi ma mantenendo al contrario unito il centrodestra, possa poi sparigliare e fare la mossa del cavallo per 'mangiarsi' Di Maio & company e chiedere di andare subito al voto per conquistare palazzo Chigi in solitaria.

Lunedì pomeriggio Salvini è stato ad Arcore: una dimostrazione chiara che il vicepremier non intende assolutamente far saltare il banco, ma blindare la coalizione. La prossima settimana, probabilmente lunedì, ci dovrebbe essere un altro incontro tra Salvini e Berlusconi per fare un nuovo punto della situazione politica dopo l'esito dei ballottaggi.