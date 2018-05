Governo, Di Maio apre a Salvini: "Scegliamo insieme il presidente del Consiglio"

"Se il punto è realizzare cose per gli italiani e l'ostacolo è Di Maio premier, allora a Salvini dico: scegliamo insieme il presidente del Consiglio, a condizione di realizzare reddito di cittadinanza, abolizione della Fornero e seria legge anti-corruzione". Lo ha detto Luigi Di Maio a 'In mezz'ora' su Rai Tre.

Di Maio apre a Salvini

Il capo politico del M5s conferma apertamente la disponibilità dei pentastellati a ragionare insieme alla Lega per fare partire un'azione di governo. L'unico problema è che il tempo adesso stringe per davvero, perché lunedì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condurrà l'ultimo giro di consultazioni, e vorrà sentire proposte concrete.

Nessun identikit al momento di possibili premier. Ma il premier deve essere "una personalità in grado di capire il momento storico - secondo Di Maio - Non ho un pregiudizio verso i tecnici, ma non deve pensare solo ai conti. C'è bisogno di gente che metta insieme la testa e il cuore". Non c'è spazio per un governo tecnico, "noi non lo voteremmo assolutamente".

"Contratto di governo M5S-Lega"

"L'idea - continua - è di proporre un contratto di governo M5S-Lega con un presidente del Consiglio condiviso. A questo punto la palla passa al centrodestra. Decida cosa fare".

Senza un esecutivo politico, Luigi Di Maio chiede nuovamente che si torni a votare al più presto. Il leader M5S ha sottolineato che "un governo del Presidente non avrebbe i voti, perché noi non lo voteremmo e, a quanto mi risulta, nemmeno la Lega". Si può votare "a fine giugno o a luglio se si vuole, ma lo dico non perché sia la mia speranza ma perché resta l'unica alternativa" conclude.

Il ruolo di Berlusconi

Tutto ora ruota intorno alla posizione e al ruolo di Silvio Berlusconi. Di Maio ha confermato l'impossibilità per il Movimento di prefigurare un governo con il coinvolgimento di Silvio Berlusconi ma ha aggiunto che su eventuali sostegno esterni o altri scenari su Fi ha aggiunto che per ora "non ho ricevuto nessuna proposta".