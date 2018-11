Caso Di Maio: cosa ha detto ieri sera Bruno Vespa a Piazza Pulita

"Qualcuno mi dice che Di Maio è vittima di fuoco amico". La rivelazione è di Bruno Vespa che a Piazza Pulita, su La7, ha detto la sua sul caso difficile momento che sta attraversando il vicepremier e capo politico dei 5 Stelle. Secondo il giornalista Rai nel M5s c’è qualcuno che sta tramando contro il leader, anche se, premette, "non ho nessuna prova di questo". Che cosa sta accadendo allora nel M5s? Secondo Vespa "la parte minoritaria" del Movimento "starebbe soffiando per mettere in difficoltà Di Maio".

"Il ritorno di Di Battista non sarà proprio il ritorno di un turista" argomenta il conduttore di Porta a Porta che poi però va in soccorso di Di Maio. "Credo che lui si stia difendendo bene, perché vederlo sottoporsi a domande mentre gli altri scappano, secondo me va a suo onore".

Vespa ha poi affermato che a suo giudizio Di Maio non dovrebbe essere chiamato in causa per gli errori del padre. "Lì secondo me la scriminante è quello che è successo prima della fine del 2013 quando lui è diventato socio della società al 50%. Finora si è parlato del prima, e quindi il prima è del padre e in questo lui non c’entra niente fino a prova contraria. Se poi si dovesse scoprire che quando lui ha il 50% di una società, questa società assume degli operai in nero sarebbe molto più imbarazzante. Però allo stato attuale - conclude il giornalista – lui sta rispondendo di cose che riguardano suo padre".

Ieri era stato Matteo Salvini, intervistato proprio da Bruno Vespa a Porta a Porta, a correre in soccorso dell’alleato. Di Maio, ha detto il ministro dell’Interno, sta subendo un "linciaggio mediatico arrivando alla sesta generazione, Espresso e Repubblica apriranno un inchiesta sul bisnipote che ha pagato 20 centesimi in meno un gelato". Il vicepremier ha poi rivelato di aver "mandato un messaggio a Di Maio. La vita privata, mamma, papà, fidanzata, devono rimanere fuori, forse anche noi abbiamo sbagliato in passato su questo".

L'intervento di Bruno Vespa a Porta a Porta | Video La7