Migranti, la Procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta su Salvini per il caso Diciotti

La Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta contro il ministro dell'interno Matteo Salvini per il caso Diciotti. È stato lo stesso vicepremier a darne notizia nel corso di una diretta Facebook in cui ha aperto la busta inviata dalla Procura.

"Mi è arrivata ora in ufficio una busta chiusa dalla Procura di Catania: sarò assolto o indagato??? Dai che la apriamo insieme!"

La decisione finale spetta al Tribunale di Catania. Il vicepremier era finito sotto inchiesta assieme al suo capo di gabinetto per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale in merito al caso della Diciotti, la nave della Guardia costiera con a bordo 177 migranti bloccata nel porto di Catania per 5 giorni.

"Ero sicuro di aver difeso l'interesse del mio Paese e di non aver commesso nessun reato - spiega Salvini - Ora spero che sia accolta la richiesta di archiviazione".

"Ma chi ha indagato, cosa ha indagato? Il procuratore di Agrigento, Patronaggio, perché ha indagato? Quanto è costata questa inchiesta? Quante persone ha coinvolto? Quante persone sono state mobilitate per un reato che non esisteva? C'è da fare una riflessione su come funziona la giustizia in Italia''.

Nel corso della diretta Salvini ha annunciato del taglio dei fondi per i migranti: "I 35 euro diventeranno meno - spiega Salvini -, stiamo lavorando a un documento con l'Anac e il presidente Cantone".