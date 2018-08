Salvini litiga anche con Fazio dopo il tweet del conduttore sui migranti: "Ci mancava lui"

"Tanto tempo fa qualcuno ha scritto che 'esistono le leggi non scritte e immutabili degli dei' a cui bisogna obbedire innanzitutto. Bisogna consentire di sbarcare a tutte le persone a bordo della Diciotti". Citando Sofocle Fabio Fazio interviene con un tweet sul caso della nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania da lunedì sera senza che i migranti a bordo, ad eccezione dei minori, possano sbarcare.

Una presa di posizione finita a stretto giro nel mirino del ministro dell'Interno Matteo Salvini, artefice della linea dura sui migranti, che via social sbeffeggia il conduttore tv con un commento ironico. "Guarda chi si rivede! Mancava solo lui all'appello", scrive il vicepremier su Facebook, accompagnando il messaggio con una faccina sorridente. L'ennesima provocazione rivolta ad uno di quelli che il segretario leghista considera suoi detrattori 'vip' e a cui, tra l'altro, ha dedicato un brindisi dopo le elezioni del 4 marzo scorso.

Intanto sui social Fazio è diventato oggetto delle critiche più feroci come già qualche giorno fa con Saviano.

Tanto tempo fa qualcuno ha scritto che “esistono le leggi non scritte e immutabili degli dei” a cui bisogna obbedire innanzitutto.

Bisogna consentire di sbarcare a tutte le persone a bordo della Diciotti. — Fabio Fazio (@fabfazio) 23 agosto 2018

C'è chi lo invita a "dare il buon esempio" accogliendo i migranti a casa sua, insinuando che "tanto con tutti quei soldi" che incassa "dal servizio pubblico" può "benissimo mantenerli tutti", e chi lo accusa di fare "falsa propaganda" solo per "attirare attenzione su di sé". Ma c'è anche chi, al contrario, prende le sue difese: "Sei una persona brava intelligente capace sensibile eppure anche tu inciampi sui social".

Intanto sulla nave della Guardia Costiera 150 persone, di cui 13 donne, vivono da giorni con due bagni chimici riadattati con scarico diretto in mare, con una pompa sul ponte come unica possibilità di acqua corrente per la pulizia personale. E a bordo della Diciotti, ormeggiata da lunedì sera al porto di Catania ci sono 69 casi di presunta scabbia e 5 casi di scabbia avanzata

Dei migranti a bordo della Diciotti, ormeggiata al porto di Catania senza che nessuno possa sbarcare, 130 provengono dall'Eritrea, 10 dalle Isole Comore, 6 dal Bangladesh, 2 dalla Siria, uno dalla Somalia e uno dall'Egitto.

Tutti hanno ricevuto ieri, tra le altri, la visita di una delegazione del Garante dei diritti che ha inviato un'informativa alle Procure di Agrigento e Catania che sul caso della Diciotti hanno aperto un fascicolo d'inchiesta

Pare che per la nave Diciotti, ferma a Catania, la Procura stia indagando “ignoti” per “trattenimento illecito” e sequestro di persona.

Nessun ignoto, INDAGATE ME!

Sono io che non voglio che altri CLANDESTINI sbarchino in Italia.

Se mi arrestano, mi venite a trovare Amici?😁 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 agosto 2018