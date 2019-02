Caso Diciotti, il processo per Salvini è sempre più lontano

Il presidente della giunta per le immunità del Senato Maurizio Gasparri ha proposto - in 15 pagine - di non dare il via libera alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'interno Matteo Salvini per la vicenda dei migranti bloccati, lo scorso agosto, sulla nave della guardia costiera Diciotti per cinque giorni.

A parere del senatore Gasparri, dalle carte emerge come Salvini "abbia agito per tutelare preminenti interessi di natura pubblica nel quadro di una azione di politiche di governo sul contrasto dell'immigrazione e di tutela della sicurezza nazionale che più volte il governo ha espresso nelle sedi parlamentari".

Rimane invece ancora 'nascosta' la scelta che faranno i senatori dei 5 Stelle, che si trincerano, ancora oggi, dietro la necessità di approfondire le carte.

Per il Movimento parla il capogruppo in Giunta Mario Michele Giarrusso che ha fatto sapere di apprezzare il punto di vista del presidente Gasparri prima di aggiungere un sibillino: "Non verremo mai meno ai nostri ideali".

"Votare 'no' non significherebbe cambiare pelle". E la base?

"Non esiste la base, ci sono gli attivisti che sono con noi. E gli attivisti capiscono, capiscono...".

Altra novità di oggi è la decisione presa dallo stesso Gasparri di trasmettere alla presidente Casellati "i due documenti allegati alla memoria di Matteo Salvini, a firma del premier e di Di Maio e Toninelli, per farli inoltrare alla Procura di Catania.