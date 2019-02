Diciotti, conto alla rovescia per il processo a Salvini: decide la Rete

Sarà lunedì il giorno della verità per il governo gialloverde. Domenica il blog delle Stelle dovrebbe annunciare il voto della Rete sul caso Diciotti, voto che si terrà sulla piattaforma Rousseau l'indomani, lunedì. La sera stessa, Luigi Di Maio vedrà i parlamentari 5 Stelle, in una riunione dove si discuteranno i cambiamenti del Movimento, annunciati sul blog nei giorni scorsi.

Il voto online, che lascerà dunque l'ultima parola agli attivisti, si terrà alla vigilia della pronuncia della Giunta delle immunità del Senato chiamata a decidere martedì sull'autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno, accusato di 'sequestro di persona' per aver lasciato in mare 117 persone lo scorso agosto.

Intanto sono arrivati negli uffici della Procura di Catania gli atti della memoria sul Caso Diciotti e firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli nell'ambito dell'indagine a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini sotto esame della Giunta per le immunità del Senato.

Secondo quanto apprende l'agenzia Adnkrons da ambienti giudiziari, l'iscrizione nel registro indagati dei tre esponenti del governo gialloverde sarebbe automatica. Poi, il fascicolo sarà inviato al tribunale dei ministri che dovrà valutare se archiviare o procedere contro Conte, Di Maio e Toninelli.