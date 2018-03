Sgarbi dopo 3 mesi ha già perso il lavoro in Regione Sicilia

Vittorio Sgarbi, assessore ai Beni Culturali in Sicilia lascerà l'incarico nella giunta Musumeci. Lo spiega in un video Rosaura Bonfardino di Palermo Today.

"Non sono io che me ne vado - precisa il critico d'arte - sono stati loro a cacciarmi. Il presidente della Regione mi ha chiamato dicendo che la situazione era insostenibile, credo forse perché ci sono i Cinque stelle alla porta. Il patto prevedeva le mie dimissioni qualora fossi diventato ministro. Visto che difficilmente diventerò ministro, sarei rimasto assessore qui, ma loro hanno deciso che devo lasciare il posto a qualcuno che sono sicuro sarà siciliano e di un partito. Forse hanno bisogno di bilanciare...non so".

Sgarbi commenta la sua assenza al raduno della giunta sulle Madonie: "Non sono stato invitato al 'ritiro sui monti'. Nessuno mi ha detto nulla".