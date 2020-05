Fase 2, Conte in Parlamento e l'appello ai giovani: "Non è tempo di movida"

Oggi il discorso del premier Giuseppe Conte in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, per un'informativa urgente sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus. L’informativa di Conte si concentra sulle riaperture dopo il lockdown e sulle misure messe in campo nella nuova fase di lotta al virus. A seguire il dibattito, senza voto, essendo un'informativa, e quindi le dichiarazioni di voto e il voto finale sul ddl a tutela delle professioni sanitarie contro le aggressioni.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18, è invece previsto il Consiglio dei ministri. Al momento all'ordine del giorno ci sarebbero solo le leggi regionali. Dopo il voto di ieri in Aula sul ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha sancito un riavvicinamento nella maggioranza con Italia Viva, il governo sembra aver rafforzato la propria unità.

Fase 2, il discorso di Conte oggi in diretta

"Se il peggio è alle spalle è grazie ai cittadini - ha detto Conte -. Abbiamo compiuto la scelta giusta per contrastare l'epidemia, ma le restrizioni a tempo indeterminato sono incompatibili con la Costituzione. Ora un rapido ritorno alla normalità, con fiducia e responsabilità, ma siamo pronti ad intervenire in caso di nuovi contagi: dobbiamo accettare il rischio". Poi l'appello rivolto soprattutto ai giovani, dopo le polemiche dei giorni scorsi per gli assembramenti in diverse città italiane: "In questa fase è fondamentale il rispetto della distanza di sicurezza, non è tempo di movida".

Così il premier Giuseppe Conte, in Aula a Montecitorio: "Siamo in condizione di affrontare con fiducia e responsabilità il ritorno alla normalità. Tutti ora conosciamo meglio il virus, le misure atte a tenerlo a bada. Mi rivolgo a tutti, ai giovani in particolare di cui comprendo l'entusiasmo: in questa fase più che mai rimane fondamentale rispettare le regole di distanziamento sociale e adozione di dispositivi di sicurezza. Non è il tempo della movida e degli assembramenti, bisogna fare attenzione perché esporre se stessi vuol dire anche esporre i proprio cari ai rischi di contagio". "Il rischio dell'aumento della curva epidemiologica è calcolato", ha aggiunto Conte, spiegando che "siamo consapevoli che quella che abbiamo davanti è la sfida più difficlie e non meno insidiosa di quella affrontata dall'inizio dell'emergenza quando siamo stati costretti a introdurre misure contenitive sempre più severe ed estese a tutto territorio nazionale. Per tutelare il bene primario, la salute la vita e integrità fisica siamo stati costretti a limitare gli spostamenti e imporre un distanziamento e bloccare ogni attività".

E' arrivato il momento di "riavviare il motore economico e produttivo del Paese", ha aggiunto il presidente del Consiglio. Per il Conte, dopo aver superato la fase più acuta dell'emergenza, la sfida che ci attende "non è meno insidiosa di quella affrontata all'inizio dell'emergenza". "Gli italiani - ha detto Conte - hanno pienamente compreso il rischio di un virus insidioso e sconosciuto, hanno condiviso un grande sforzo per contenerlo e mitigarlo. Le misure, tranne alcune eccezioni prontamente sanzionate, sono state ovunque rispettate con disciplina e consapevolezza. Se oggi possiamo dire che il peggio è alle nostre spalle lo dobbiamo ai cittadini, che hanno compiuto sacrifici e modificato le loro abitudini di vita".

