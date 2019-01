Che cosa ha detto Mattarella nel suo discorso di fine anno

È stato un discorso schietto e franco quello rivolto ieri sera da Sergio Mattarella agli italiani. Il presidente della Repubblica, com’è nelle sue prerogative, in alcuni momenti è sembrato rivolgersi direttamente al governo in carica. Già dalle sue prime parole Mattarella ha messo in chiaro che nonostante "siamo nel tempo dei social" (una frecciatina a Salvini e Di Maio?) e le "abitudini cambiano", l’appuntamento di fine anno resta per lui "graditissimo" e non è un "rito formale".

Il Presidente ha voluto parlare subito del senso di comunità. Che significa sentirsi parte di una comunità? Per Mattarella "significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri", ma anche "essere rispettosi gli uni degli altri" e dunque "rifiutare l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano ostilità e timore". Un chiaro riferimento al clima che oggi si respira in Italia, soprattutto sui social, dove impera lo scontro tra tifoserie.

Mattarella ha poi parlato di un altro tema caldo, quello della sicurezza. "Certo, la sicurezza è condizione di un’esistenza serena" ha detto il Capo dello Stato. "Ma la sicurezza parte da qui: da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune". Pertanto, la "vera sicurezza" si realizza "preservando e garantendo i valori positivi della convivenza".

In somma, "non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società". Un chiaro messaggio a chi etichetta sotto il nome di "buonismo" ogni forma di bontà e solidarietà.

Il Presidente della Repubblica ha poi criticato apertamente la decisione del governo di aumentare l’Ires agli enti No profit. Le realtà del terzo settore, ha detto, "hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e che meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni, anche perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli, degli emarginati, di anziani soli, di famiglie in difficoltà, di senzatetto. Anche per questo vanno evitate ‘tasse sulla bontà’. È l’immagine dell’Italia positiva, che deve prevalere".

"Non ci sono ricette miracolistiche"

Il passaggio più bello e significativo è forse quello in cui Mattarella parla di lavoro e debito pubblico, ed esorta gli italiani a non affidarsi alle "ricette miracolistiche". Anche questo passaggio, con qualche cautela, potrebbe essere letto come un monito a diffidare dai populismi. Ecco le parole del Capo dello Stato.

"Molte sono le questioni che dobbiamo risolvere. La mancanza di lavoro che si mantiene a livelli intollerabili. L’alto debito pubblico che penalizza lo Stato e i cittadini e pone una pesante ipoteca sul futuro dei giovani. La capacità competitiva del nostro sistema produttivo che si è ridotta, pur con risultati significativi di imprese e di settori avanzati. Le carenze e il deterioramento di infrastrutture. Le ferite del nostro territorio.

Dobbiamo aver fiducia in un cammino positivo. Ma non ci sono ricette miracolistiche.

Soltanto il lavoro tenace, coerente, lungimirante produce risultati concreti. Un lavoro approfondito, che richiede competenza e che costa fatica e impegno".

"Sulla manovra è mancato il confronto"

"E’ mancato il confronto": è questo, sulla manovra economica del governo approvata ieri dal Parlamento, uno dei principali richiami alla politica da parte di Mattarella.

Per il capo dello Stato "avere scongiurato la apertura di una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per il mancato rispetto di norme liberamente sottoscritte è un elemento che rafforza la fiducia e conferisce stabilità". Detto questo, "la grande compressione dell’esame parlamentare e la mancanza di un opportuno confronto con i corpi sociali richiedono adesso un’attenta verifica dei contenuti del provvedimento. Mi auguro – vivamente – che il Parlamento, il Governo, i gruppi politici trovino il modo di discutere costruttivamente su quanto avvenuto; e assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confronto".

Il video del discorso del Capo dello Stato

Ecco il discorso integrale pronunciato da Mattarella.