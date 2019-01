'Tagliola' sul dl Semplificazioni, dalle trivelle alla web tax: cosa resta e cosa salta

Addio alle norme su web tax, rc auto e farmacie, restano quelle su trivelle, Ires e Rigopiano. Delle 87 proposte inserite nel dl Semplificazioni dalle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici di palazzo Madama, soltanto una piccola parte hanno superato la scure dell'ammissibilità. Un 'taglia e cuci' che ha più l'aria di una drastica cura dimagrante per il decreto legge, che perde due terzi delle sue misure, conservando soltanto quelli che erano i capisaldi del provvedimento, i veri e propri punti cardine.

Il presidente del Senato Elisabetta Casellati è intervenuta in Aula e ha elencato quali sono le misure che verranno eliminate in quanto non coerenti con il provvedimento e quali continueranno a far parte del testo.

Dl semplificazioni: dalle trivelle al no profit, cosa resta

Sono praticamente due su tre gli emendamenti del decreto Semplificazioni bocciati. Il provvedimento, una volta approdato nell'aula di palazzo Madama, è stato sottoposto alla lente della presidenza che, su un totale di 87 proposte di modifica che erano state approvate, ne ha eliminate più di 60. Ecco cosa resta

Trivelle : Diciotto mesi di tempo per realizzare il 'Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee'. I canoni di concessione dei terreni vengono incrementati di 25 volte.

: Diciotto mesi di tempo per realizzare il 'Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee'. I canoni di concessione dei terreni vengono incrementati di 25 volte. No profit : Torna l'Ires scontata al 12% per le organizzazioni no profit. L'aliquota è stata portata al 24% con le legge di bilancio 2019.

: Torna l'Ires scontata al 12% per le organizzazioni no profit. L'aliquota è stata portata al 24% con le legge di bilancio 2019. Ncc : Entra nel decreto legge semplificazioni il provvedimento, varato in fretta e furia dal governo poco prima di Natale, che contiene la riforma del sistema delle auto da noleggio con conducente.

: Entra nel decreto legge semplificazioni il provvedimento, varato in fretta e furia dal governo poco prima di Natale, che contiene la riforma del sistema delle auto da noleggio con conducente. Etichette sugli alimenti: Diventa obbligatorio indicare nell'etichetta l'origine di tutte le materie prime utilizzate negli alimenti di produzione nazionale.

Diventa obbligatorio indicare nell'etichetta l'origine di tutte le materie prime utilizzate negli alimenti di produzione nazionale. Zes : Stop all'Iva nelle zone economiche speciali. E' prevista l'istituzione delle ''aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo'' dove sarà possibile ''operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'imposta'' Iva.

: Stop all'Iva nelle zone economiche speciali. E' prevista l'istituzione delle ''aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo'' dove sarà possibile ''operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'imposta'' Iva. Rottamazione ter : E' consentito l'accesso anche ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis ma non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre.

: E' consentito l'accesso anche ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis ma non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre. Rigopiano: E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per quest'anno, in favore delle vittime di Rigopiano e di coloro che hanno subìto delle lesioni.

Dl semplificazioni, dalla web tax alle farmacie: cosa salta

Come detto in precedenza, sono moltissimi gli emendamenti bocciati perché non coerenti con il provvedimento. Tra questi figura quello che prevedeva la distruzione delle piante colpite da Xylella e la reclusione da 1 a 5 anni per chi non rispetta le regole. Brutte notizie anche per gli abitanti di Genova colpiti dal crollo del Ponte Morandi, dal testo è stata esclusa la proroga della sospensione dei tributi e contributi fino al 2 dicembre per i cittadini vittime del disastro avvenuto nell'agosto dello scorso anno.

Saltano anche gli sconti sull'rc auto per chi accetta di installare la scatola nera. La norma è stata eliminata perché avrebbe consentito di accedere agli sconti anche solo con la stipula del contratto che ne prevede l'installazione. Infine, addio alle novità sulla web tax, che avrebbero fissato dei paletti per identificare chi non è tenuto a pagare il tributo, e sulla concentrazione delle farmacie, con la misura che avrebbe portato dall'attuale 20% al 10% il tetto delle attività esistenti nella stessa regione che possono essere controllate da un proprietario.