Mimmo Lucano va a Napoli: ha accettato l'ospitalità del sindaco de Magistris

Mimmo Lucano ha accolto "con il cuore" l'invito del sindaco di Napoli Luigi de Magistris a venire nel capoluogo partenopeo dopo la revoca degli arresti domiciliari e l'emissione del divieto di dimora nel comune di Riace.

Lucano ha passato la scorsa notte dormendo in auto, come ha raccontato lui stesso. Entrambi ospiti in collegamento con la trasmissione "Barba e Capelli" su Radio Crc, si sono scambiati diverse battute.

"De Magistris – ha detto Lucano – è uno dei sindaci che ammiro di più e che conosce bene la nostra terra. Mi trovo in una condizione che non avrei mai immaginato, ma non faccio un passo indietro. Oltre a dimostrare la mia innocenza personale, credo che questa vicenda, in un momento storico particolare, possa dare un contributo ad un’idea di politica che va in direzione opposta rispetto a ciò che sta accadendo in questo Paese".

"Il problema di Riace – ha detto de Magistris – non è l’immigrazione, ma l’emigrazione, lo spopolamento di quella terra. Solo chi non conosce Riace non capisce cosa sia accaduto lì in questi anni". "Lucano è stato punito perché considerato socialmente pericoloso – ha aggiunto ancora il sindaco di Napoli – Riace deve diventare la roccaforte della resistenza del nostro Paese, per l’attuazione dei valori costituzionali. Questa lotta la vinceremo insieme".

