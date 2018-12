La politica non è per donne (almeno non ancora)

Mentre il Partito Democratico corre dritto verso il Congresso, leggendo l'elenco dei candidati alle primarie Pd salta agli occhi una assenza: non ci sono donne tra i pretendenti alla segreteria Pd. E in effetti - nonostante una serie di leggi e normative ad hoc - la politica italiana è ben lontana dall’essere un luogo i cui uomini e donne hanno lo stesso peso.

Anche solo guardando la formazione del governo Conte: solo 11 le donne nominate ministri, viceministri e sottosegretari all’insediamento dell'esecutivo, mentre gli uomini rappresentano oltre l’80% della squadra di governo, il dato più basso dal governo Letta ad oggi. Da Palazzo Chigi a scendere lungo le assemblea di rappresentanza politica, la quantità di donne, e la qualità dei loro incarichi, è sempre stata inferiore rispetto agli uomini. Come mette in evidenza il portale specializzato Openpolis solo il 14% dei sindaci italiani sono di sesso femminile e solamente 2 delle 21 tra regioni e province autonome sono guidate da donne.

Dal 2004 alcune norme prevedono meccanismi per favorire la parità di genere, quantomeno negli organi elettivi. Nelle elezioni comunali ad esempio è prevista una quota di genere pari ad un terzo dei candidati, mentre - pena l'annullamento della scheda - la doppia preferenza è consentita solo se espressa per candidati di sesso diverso. Una soluzione che ha consentiti di amentare la partecipazione femminile del 26% facendo registrare nei comuni di Toscana ed Emilia-Romagna il dato più importante: nel 2016 oltre il 40% dei candidati erano donne. Nel 2016, ultimo anno preso in considerazione, le donne elette erano il 30,40%, con un balzo del 40% rispetto al 2009

Una best pratice viene dalle elezioni europee: già nel 2004 le candidate al parlamento europeo erano oltre il 30%.

Più in generale è quindi giusto sottolineare che tutti i correttivi inseriti dal 2004 ad oggi hanno contribuito a “velocizzare” (direttamente ed indirettamente) una dovuta evoluzione nella rappresentanza politica, eppure - come evidenzia openpolis - per come è strutturata la legge elettorale del parlamento italiano, le regole sulle quote di genere sono state fortemente depotenziate dalla possibilità delle pluricandidature.