Scontro tra M5s e Pd sui droni: stanziati 766 milioni di euro per 10 velivoli per la Difesa

Il programma della Difesa prevede l'acquisto entro il 2032 di dieci sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto che porterebbe l'Italia come terzo paese al mondo per numero di droni. Per Liberi e Uguali sono soldi sottratti a investimenti per il sociale