Ecomostri, l'Europa punisce l'Italia: "Ora risarcire i costruttori"

La sentenza - non appellabile - della Corte europea dei diritti dell'uomo suona come una beffa. "I terreni non andavano espropriati prima di una condanna". Ora sarà calcolato un indennizzo per i proprietari dell'ecomostro abbattuto durante la Giunta Emiliano