Elena Bonetti, chi è il ministro della famiglia e pari opportunità del governo M5s-Pd

Una nuova attenzione ai diritti - e un cambio di linea rispetto alla matrice leghista - nel nuovo governo Conte bis in cui torna il ministero delle Pari opportunità affidato a Elena Bonetti. Mantovana 45enne, un passato da capo scout nell'Agesci il neo ministro della famiglie e pari opportunità Elena Bonetti è una professoressa associata di Analisi matematica dell'Università di Milano.

Bonetti è conosciuta per essere stata dirigente dell’AGESCI, cioè la principale associazione scout italiana, di stampo cattolico. Pur non avendo precedenti esperienze politiche nel 2017 l’allora segretario Matteo Renzi la scelse per far parte della segreteria nazionale del partito.

Fare delle famiglie "il pilastro della comunità" è il suo mantra mentre su twitter non manca di rimarcare il motto scout "buona strada".

Considero la #politica come #servizio. Sarà un onore domani giurare al Quirinale. Farò del mio meglio per garantire a tutte e tutti pari opportunità e fare delle famiglie il pilastro della comunità. Buona strada a tutti noi! #siparte — Elena Bonetti (@bonettiele) September 4, 2019

L'intervento di Elena Bonetti a Harambee, l’evento politico organizzato dall'esponente Pd Matteo Richetti nell'aprile 2018.