Deputati e Senatori della XVIII legislatura

Cambia volto il Parlamento italiano dopo le elezioni del 4 marzo 2018: Deputati e Senatori risultano rinnovati per il 65 per cento, sono più giovani, 44 anni l'età media alla Camera e 52 al Senato, ci sono più donne (salite dal 30 per cento al 34%) e più professionisti prestati alla politica. Nel nuovo Parlamento gli avvocati la fanno da padrone con un centinaio di rappresentanti tra Camera e Senato. A seguire i medici. Sono i leghisti a portare nelle aule parlamentari una folta rappresentanza di amministratori locali. Il Movimento 5 stelle affondano a piene mani nella società civile: commercianti, operai, pastori, insegnanti, disoccupati.

Dopo le elezioni del 4 marzo 2018 i parlamentari del Movimento 5 stelle sono triplicati - da 90 a 226 alla Camera e da 35 a 112 al Senato - e rappresenteranno il primo gruppo parlamentare per numero, mentre Deputati e Senatori del Partito Democratico si sono più che dimezzati (da 280 a 108 alla Camera e da 97 a 52 al Senato). Nel centrodestra parlamentari delle Lega sopravanzano gli eletti da Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Entro il 27 marzo saranno costituiti i gruppi parlamentari che poi eleggeranno Presidenti che con i leader dei partiti saliranno al Quirinale per le consultazioni con il Capo dello Stato. Consultazioni che, salvo imprevisti, cominceranno subito dopo Pasqua, a partire dal 3 aprile, che finiranno con l'incarico per formare il nuovo Governo.

Gli eletti dagli italiani il 4 marzo

Il nuovo Parlamento presenta una notevole semplificazione rispetto alle Camere uscenti ricche di decine di gruppi parlamentari. Salvo diaspore e ricollocazioni nel giorno dell'investitura i nuovi gruppi parlamentari saranno solo sette.

Il Movimento 5 stelle si è aggiudicato 222 seggi alla Camera e 112 seggi al Senato

si è aggiudicato e La coalizione di Centrodestra si è aggiudicata 263 seggi alla Camera e 137 seggi al Senato

si è aggiudicata e La coalizione di Centrosinistra si è aggiudicata 116 seggi alla Camera e 57 seggi al Senato

si è aggiudicata e La lista Liberi e Uguali si è aggiudicata 14 seggi alla Camera e 4 seggi al Senato .

si è aggiudicata e . 15 seggi alla Camera e 5 al senato sono attribuiti a parlamentari eletti con altri partiti

I Parlamentari eletti dovranno scegliere a quale gruppo parlamentare iscriversi. Deputati e Senatori di Liberi e Uguali non hanno raggiunto i numeri per formare un gruppo parlamentare e dovranno iscriversi al gruppo misto.

Elenco completo Deputati

Schede dei Deputati per lettera alfabetica

Elenco completo Senatori

Schede dei Senatori per lettera alfabetica

