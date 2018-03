Elezioni comunali il 10 giugno 2018: gli eventuali ballottaggi il 24 giugno

Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 10 giugno 2018. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno.

Elezioni comunali 10 giugno 2018

Le elezioni amministrative 2018 interesseranno in totale 762 comuni di cui uno capoluogo di regione, Ancona, insieme ad altri 18 capoluoghi di provincia. Ecco l’elenco completo delle città capoluogo interessate da questa tornata elettorale.

Ancona

Avellino

Barletta

Brescia

Brindisi

Catania

Imperia

Massa

Messina

Pisa

Ragusa

Siena

Siracusa

Sondrio

Trapani

Treviso

Udine

Vicenza

Viterbo

Sono sei le città con più di 100.000 abitanti che si recheranno alle urne: Ancona, Siracusa, Catania, Messina, Vicenza e Brescia.

Una curiosità: si voterà il 10 giugno 2018 per la prima volta in diciassette nuovi comuni istituiti nel 2018 mediante processi di fusione amministrativa. Il comune più piccolo alle elezioni è Castelmagno (Cuneo), che conta solo 62 abitanti.