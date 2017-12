Elezioni 2018, in cinque si sfidano per Palazzo Chigi (e se restasse Gentiloni?)

Con lo scioglimento delle Camere è terminata la diciassettesima legislatura e parte ufficialmente la campagna elettorale verso Palazzo Chigi.

Anche se la legge elettorale, il Rosatellum, non prevede l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale, a sfidarsi in vista delle elezioni del 4 marzo 2018 saranno i leader delle principali forze politiche: Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Pietro Grasso.

Saranno loro, infatti, a contendersi il primo posto - sempre che le urne consegnino al Paese una maggioranza certa - così da poter ambire ad ottenere l'incarico per formare il nuovo governo.

Il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni ha assicurato che resterà al suo posto fino all'arrivo del successore e farà campagna elettorale per il Pd.

Tuttavia la nuova legge elettorale non prevede un premio di maggioranza, e sul 4 marzo aleggia l'incognita di un risultato incerto, tanto che i riflettori restano puntati sull'attuale premier, indicato da tutti i sondaggi tra i politici più affidabili e con il più alto indice di gradimento. Nel caso in cui le urne non decreteranno un vincitore, infatti, potrebbe essere proprio Gentiloni a dover 'gestire', in accordo con il Capo dello Stato, la delicata transizione di un post-elezioni che risulta quanto mai incerto.