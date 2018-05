Due elezioni in un anno, per gli italiani un salasso da un miliardo di euro

Loro giocano a chi vuol essere premier, noi paghiamo. Il parlamento che ha lavorato solo per approvare "poltrone" ha già drenato 250 milioni in due mesi, che diventaranno 500 a luglio quando forse gli italiani torneranno al voto. E così ai 400 milioni buttati al vento per le elezioni del 4 marzo si aggiungeranno altri 400 milioni se Mattarella decidesse di sciogliere le Camere e rimandare gli italiani alle urne. Il tutto mentre le famiglie italiane rischiano di vedere 1400 euro di extra costi per l'aumente dell'iva innescato dalle clausole di salvaguardia che senza un esecutivo in carica nessuno potrà bloccare.

Il conto totale per nuove elezioni supera il miliardo di euro: per dare una dimensione basti pensare che l'ultima manovra di bilancio è pari a poco più di 20 miliardi mentre basterebbero 15 miliardi di euro per bloccare l'aumento dell'Iva, mentre l'ipotetico reddito di cittadinanza studiato dai 5 stelle avrebbe un costo per lo Stato pari ad oltre 35 miliardi.

Il segretario del Pd critica l'uscita elettorale di Salvini e Di Maio: "Le dichiarazioni di M5S e Lega sono totalmente irresponsabili e superficiali, irrispettose anche verso il Presidente Mattarella". Lo scrive su facebook Maurizio Martina.

"Qui c'è da dare certezze al Paese con un governo che blocchi l'aumento dell'Iva e loro continuano a giocare al gatto e al topo- prosegue-. È davvero incredibile, il Paese non si merita tutto questo. Qualsiasi sia l'iniziativa che indicherà il presidente della Repubblica noi lo supporteremo. Punto. Non come altri. Il Paese per noi viene prima di tutto, davvero".

Quali risultati avrebbero nuove elezioni: i sondaggi

I sondaggi sono concordi nel vedere il centrodestra in risalita trainato dal consenso che gli italiani accordano nel leader della Lega Matteo Salvini. E non sono solo le vittorie in Molise e in Friuli Venezia Giulia ad influire. Nel campo del centrosinistra sondaggi concordi sulla tendenza negativa. Nel centrodestra, in vantaggio mediamente di 4 punti sul Movimento 5 stelle, gli elettori di Forza Italia si stanno spostando sulle posizioni della Lega.

Secondo l'Istituto Piepoli Salvini raggiungerebbe il 21%, oltre il 3 per cento in più del risultato elettorale. Al contrario sono tutte le altre forze a regredire, dagli alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia, al Movimento 5 Stelle, che vede ridimensionare anche la fiducia nel suo capo politico Luigi Di Maio. E tra i leader, è proprio nel premier Paolo Gentiloni che gli italiani ripongono la loro fiducia: favorevole il 47% dei rispondenti contro il 39% di Di Maio, il 35% di Salvini, e il 16% di Berlusconi.

Sondaggio EMG per Rai/Carta Bianca: 27 aprile 04 maggio

CENTRO-DESTRA 39,8<40,7 0,9

Lega 22,0<23,5 +1,5

Forza Italia 12,5<11,8 -0,7

Fratelli d'Italia 4,4<4,6 +0,2

Noi con l'Italia 0,9<0,8 -0,1

MOVIMENTO 5 STELLE 34,5>31,5 -3,0

CENTRO-SINISTRA 19,7<19,7 0,0

Partito Democratico 17,6<17,5 -0,1

Più Europa - CD con Bonino 1,3<1,4 +0,1

Altro partito (Insieme, Civica Popolare, Svp) 0,8<0,8 0,0

LIBERI E UGUALI 3,2<3,9 +0,7

Istituto Piepoli per La Stampa: 4 maggio 2018