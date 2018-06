Elezioni comunali Avellino: tutto quello che c'è da sapere su candidati e orari

L'incertezza è finita e il giorno del voto si avvicina. Domenica 10 giugno sarà il giorno delle elezioni comunali anche ad Avellino, dove l'attuale primo cittadino Paolo Foti ha deciso di non ricandidarsi. Le urne saranno aperte ai cittadini nella giornata di domenica 10 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. L’eventuale ballottaggio si terrà domenica 24 giugno. In Campania, non ci sono altri capoluoghi di provincia a essere interessati ma le urne si apriranno anche in importante centri come Torre del Greco e Castellammare di Stabia.

Elezioni comunali Avellino: i candidati

Sono otto i candidati alla poltrona di primo cittadino della città di Avellino. Ecco chi sono:

Nello Pizza - Partito Democratico, Davvero Avellino, Insieme Protagonisti, Avellino Rinasce, Avellino Democratica e Avellino Libera e Protagonista

Sabino Morano - Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana-UdC e Noi con Avellino

Vincenzo Ciampi - Movimento 5 Stelle

Dino Preziosi - Fratelli d’Italia e La Svolta Inizia da Te

Nadia Arace - Si Può

Luca Cipriano - Mai Più

Massimo Passaro - I Cittadini in Movimento

Giuliano Bello – CasaPound

Nello Pizza

Il Partito Democratico, vista la mancata ricandidatura dell'attuale sindaco Foti, ha deciso di puntare tutto sul suo avvocato, Nello Pizza. Oltre al principale partito del centrosinistra, Pizza avrà il sostegno dei Popolari.

Nadia Arace

Al contrario di quanto succede in altri Comuni, ad Avellino non ci sarà una coalizione del centrosinistra. Una parte dei dem ha deciso di sostenere Nadia Arace, che può contare sull’appoggio della lista Si Può.

Luca Cipriano

Discorso simile alla Arace per Luca Cipriano, che invece ha il sostegno della lista Mai Più.

Dino Preziosi

Anche nel centrodestra vi è stata una spaccatura simile a quella del centrosinistra. Dino Preziosi correrà per la poltrona di primo cittadino con Fratelli d'Italia.

Sabino Morano

Se Fdi ha deciso di schierarsi con Preziosi, il resto del centrodestra ha deciso di puntare tutto sul candidato Sabino Morano. La sua nomina è sostenuta da Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana-UdC e Noi con Avellino

Vincenzo Ciampi

Il funzionario tributario dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Ciampi alla fine ha ottenuto l'idoneità e sarà il candidato sindaco di Avellino per il Movimento 5 Stelle.

Massimo Passaro

La lista civica I Cittadini in Movimento ha deciso di puntare tutto su Massimo Passaro, di mestiere avvocato.

Giuliano Bello

Ad Avellino sarà della partita anche CasaPound, con il candidato alla poltrona di primo cittadino che sarà Giuliano Bello.

Elezioni comunali Avellino: dove e quando ritirare la tessera elettorale

In vista delle prossime elezioni amministrative del 10 giugno 2018, gli elettori sono invitati a verificare sin da ora se siano in possesso della tessera elettorale, al fine di rivolgersi tempestivamente all’ufficio elettorale comunale, in caso di smarrimento oppure per chiedere il rinnovo della stessa per l’esaurimento dei diciotto spazi destinati alla certificazione del voto, per ottenerne il duplicato od il rinnovo, evitando affollamenti nei giorni prossimi alla votazione e per usufruire essi stessi di un servizio più rapido e funzionale. Il duplicato della tessera elettorale verrà rilasciato, previa domanda dell'interessato, corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.4, comma 6, del d.p.r. n.299/2000, come ribadito dalla circolare prefettizia n.2768/s.e. del 4.05.2018. Per il rilascio oppure per il rinnovo della tessera elettorale gli elettori potranno recarsi presso lo sportello n.1 dei servizi demografici sito in piazza del popolo.

Nella settimana che precede il giorno delle elezioni, l'orario di apertura dello sportello è il seguente:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30

il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle 15,30 alle 17,00.

Nella settimana delle elezioni l’orario di apertura dello sportello è il seguente:

Lunedì 4 giugno 8.30 - 12.30

Martedì 5 giugno 8.30 - 12.30 15.30 - 17.00

Mercoledì 6 giugno 8.30 - 12.30

Giovedì 7 giugno 8.30 - 12.30 15.30 - 17.00

Venerdì 8 giugno 9.00 - 18.00

Sabato 9 giugno 9.00 - 18.00

Domenica 10 giugno 7.00 – 23.00

