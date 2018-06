Elezioni comunali Brescia 2018: chi sono i candidati

L'Election Day per le comunali di domenica 10 giugno 2018 riguarderà anche la città di Brescia, dove gli oltre 200mila abitanti sono chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco. Le urne saranno aperte domenica 10 giugno dalle ore 7 alle 23. L'eventuale ballottaggio sarà invece domenica 24 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Elezioni comunali Brescia: i candidati

Sono otto i candidati alla poltrona di primo cittadino di Brescia:

Emilio Del Bono

Paola Vilardi

Guido Ghidini

Laura Castagna

Leonardo Peli​

Alberto Marino

Lamberto Lombardi​​

Davide de Cesare

​Emilio Del Bono

Il sindaco uscente, Emilio Del Bono, è in corsa per il secondo mandato, appoggiato dalla coalizione di centrosinistra formata da Pd, Brescia 2030, Brescia per Passione, Civica Del Bono Sindaco, Sinistra a Brescia, Del Bono 2.0.

Paola Vilardi

La coalizione di centrodestra presenta invece come candidato Paola Vilardi, sostenuta da Udc, Fratelli d'Italia, ​Il Popolo della Famiglia, X Brescia Civica, Forza Italia e ​Lega.

Guido Ghidini

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, il candidato scelto è Guido Ghidini.

Laura Castagna

La candidata Laura castagna partecipa alle elezioni comunali a Brescia con il sostegno della lista Brescia Italiana Azione Sociale Forza Nuova.

Leonardo Peli

Il candidato Leonardo Peli corre per la poltrona di sindaco con la lista Il Bigio Pro Brixia.

Alberto Marino

Potere al Popolo ha invece portato alle elezioni il candidato Alberto Marino.

Lamberto Lombardi

Il Partito Comunista Italiano ha invece scelto di candidare Lamberto Lombardi.

Davide De Cesare

Infine, il candidato di CasaPound, Davide De Cesare.

