Elezioni comunali Brindisi 2018: cinque in corsa, ecco chi sono

Domenica 10 giugno sarà il giorno delle elezioni comunali anche per la città di Brindisi, dove sono cinque i candidati per la poltrona di primo cittadino. Ricordiamo si potrò votare dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 10 giugno. In caso di parità, il ballottaggio è previsto per domenica 24 giugno. Andiamo adesso a conoscere meglio i candidati.

Elezioni comunali Brindisi: i candidati

Come accennato ad inizio articolo, sono cinque i candidati alla poltrona di sindaco di Brindisi:

Massimo Ciullo

Roberto Cavalera

Ferruccio Di Noi

Riccardo Rossi

Gianluca Serra

Massimo Ciullo

Dopo le polemiche sulla gestione dell'amministrazione precedente, il centrodestra si presenta diviso alle elezioni comunali. Il candidato della Lega sarà Massimo Ciullo, avvocato, che oltre al sostegno del Caroccio potrà contare sull'appoggio di Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia, Movimento nazionale per la sovranità e Partito liberale italiano. La creazione di distretti urbani del commercio per la promozione del territorio, è stato il punto cardine della sua campagna elettorale.

Roberto Cavalera

Anche il candidato proposto da Forza Italia è una avvocato: si tratta di Roberto Cavalera che si presenta con un programma incentrato sulla riduzione del 50% della Tari e la garanzia del collegamento costante con Roma e Bruxelles, e sarà sostenuto anche da UdC, Brindisi Popolare, Partito Repubblicano Italiano, Idea e Brindisi in Alto.

Ferruccio Di Noi

Ferruccio Di Noi, dopo la rottura con la lista Brindisi in Alto, ha deciso di correre da solo con la sua lista Impegno Sociale che nel 2006 andò oltre il 7%. Sociale, lavoro e occupazione sono i punti chiave del suo programma.

Riccardo Rossi

Il candidato del centrosinistra unito è Riccardo Rossi, che porta un programma caratterizzato dalla rottura con il passato, che punta a rigenerare la città, dal centro alla periferia. Rossi gode dell'appoggio del Pd, di Liberi e uguali e dalla lista Brindisi bene comune

Gianluca Serra

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, il testa a testa tra Gianluca Serra e Fabio Leoci è stato vinto dal primo, che nel suo programma propone di offrire alla città "nuove occasioni di sviluppo e di lavoro".

