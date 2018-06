Elezioni comunali Catania 2018: la guida al voto

L'Election Day per le comunali di domenica 10 giugno 2018 riguarderà anche la città di Catania dove i 265mila abitanti sono chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco. Cinque i candidati in lizza in queste elezioni comunali tra cui il sindaco uscente Enzo Bianco.

Le urne saranno aperte domenica 10 giugno dalle ore 7 alle 23. L'eventuale ballottaggio sarà invece domenica 24 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Dopo anni di amministrazioni targate Centrodestra, Enzo Bianco alle elezioni comunali di Catania del 2013 era riuscito nell’impresa di portare il Centrosinistra alla guida della città etnea, ottenendo al primo turno il 50,62% dei voti. Ora ci riprova rinunciando a presentarsi con i simboli dei partiti tradizionali.

Forza Italia ha indicato come proprio candidato l’eurodeputato e coordinatore provinciale del partito Salvo Pogliese, sostenuto da tutto il Centrodestra

Tramite il consueto voto interno, il Meetup cittadino del Movimento 5 Stelle ha scelto come proprio candidato il professore Giovanni Grasso.

In corsa anche il presidente regionale della Comunità di Sant’Egidio Emiliano Abramo, che correrà per le liste È Catania, Catania Centrale e Centro Solidale, oltre al consigliere una volta di Forza Italia Riccardo Pellegrino che si presenterà con la lista Un Cuore per Catania.

Come ripercorre Catania Today la campagna elettorale dei cinque candidati che concorrono alla poltrona di primo cittadino è stata di basso profilo dopo le fatiche della corsa per le elezioni regionali di novembre 2017 e quella per le elezioni politiche di marzo. Una campagna elettorale permanente che ha attraversato anche da pesanti scandali - come quello sulla gestione dell'appalto dei rifiuti urbani a Catania, o l'arresto dell'ex deputato regionale Marco Forzese, da poco ritornato nel centrodestra.

Alle elezioni comunali 2018 si profila una sfida tra due big, Enzo Bianco e Salvo Pogliese, accompagnati dai due 'piccoli' Emiliano Abramo e Riccardo Pellegrino e dalla grossa incognita rappresentata dal Movimento Cinque Stelle.

Elezioni comunali Catania: i candidati

Giovanni Grasso sostenuto dalla lista del Movimento 5 Stelle;

Emilio Abramo sostenuto dalle liste È Catania, Catania Centrale e Centro Solidale;

Riccardo Pellegrino sostenuto dalla lista Un Cuore per Catania:

Più che i sondaggi gli ultimi risultati elettorali dello scorso 4 marzo vedono il Movimento 5 Stelle vincitore: alle politiche nel Comune di Catania ha fatto registrare un exploit arrivando al 47,58% (alle amministrative del 2013 l'M5s aveva raccolto 5 mila preferenze, divenute 68mila in 5 anni). È altrettanto vero che il candidato Giovanni Grasso e la squadra del meetup catanese, negli anni passati, non hanno brillato in città, risultando ai fatti piuttosto anonimi.

Oltre a Catania, si voterà in Sicilia in 137 comuni, tra cui gli altri capoluogo Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.

