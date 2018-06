Elezioni comunali Pisa 2018: la guida al voto

L'Election Day per le comunali di domenica 10 giugno 2018 riguarderà anche la città di Pisa dove i 72mila abitanti sono chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco. Sono 10 i candidati in lizza in queste elezioni comunali, non ci sarà l'attuale sindaco Marco Filippeschi (Pd).

Le urne saranno aperte domenica 10 giugno dalle ore 7 alle 23. L'eventuale ballottaggio sarà invece domenica 24 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Pisa torna al voto dopo cinque anni: l’attuale primo cittadino, Marco Filippeschi del Partito Democratico, è infatti arrivato al limite dei due mandati consecutivi.

Il PD ha scelto Andrea Serfogli, attuale assessore ai Lavori Pubblici. Forza Italia appoggia il direttore del consorzio agrario Michele Conti, che era stato proposto da Lega e Fratelli d’Italia.

Tramite le consuete primarie attraverso la piattaforma Rousseau il Movimento 5 Stelle ha scelto il proprio candidato: l’avvocato Gabriele Amore.

Francesco “Ciccio” Auletta, attualmente consigliere comunale, guida la "sinistra" unendo la sua lista Una Città in Comune ai partiti Rifondazione e Possibile.

Oltre a Veronica Marianelli per il PSI, altri candidati civici saranno l’avvocato Maria Chiara Zippel (sostenuta da ben cinque liste), l’imprenditore Antonio Veronesi per Patto Civico e Raffaele Latrofa tra le fila di Pisa nel Cuore.

Elezioni comunali Pisa: i candidati

Andrea Serfogli (In Lista per Pisa con Paolo Ghezzi, Con Danti per Pisa, Partito Democratico, Riformisti per Pisa)

L'intervista realizzata da Pisa Today

Francesco 'Ciccio' Auletta (Pisa Possibile, Una Città in Comune, Partito della Rifondazione Comunista)

L'intervista realizzata da Pisa Today

Gabriele Amore (Movimento Cinque Stelle)

L'intervista realizzata da Pisa Today

Simonetta Ghezzani (Sinistra Italiana)

(Sinistra Italiana) Michele Conti (Lega, Forza Italia, Noi Adesso Pis@-Fratelli d'Italia)

L'intervista realizzata da Pisa Today

Antonio Veronese (Patto Civico, Progetto Pisa)

L'intervista realizzata da Pisa Today

Maria Chiara Zippel (La Nostra Pisa, Pisa Libera e Sicura, Battiti per Pisa, Pisani per Pisa, Combatti per Pisa)

L'intervista realizzata da Pisa Today

Paolo Casole (Partito Comunista)

(Partito Comunista) Veronica Marianelli (Partito Socialista Italiano)

(Partito Socialista Italiano) Raffaele Latrofa (Pisa nel Cuore)

L'intervista reallizzata da Pisa Today

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti su Pisa Today

Oltre a Pisa, gli altri capoluoghi di provincia dove si apriranno le urne in Toscana sono Massa e Siena.

Ancona | Avellino | Brindisi | Brescia | Catania | Pisa | Treviso | Vicenza