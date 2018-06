Elezioni comunali Treviso 2018: la guida al voto

L'Election Day per le comunali di domenica 10 giugno 2018 riguarderà anche la città di Treviso dove i 84mila abitanti sono chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco. Sono 4 i candidati in lizza in queste elezioni comunali: tra questi l’attuale sindaco di centrosinistra Giovanni Manildo proverà a ottenere un secondo mandato.

Le urne saranno aperte domenica 10 giugno dalle ore 7 alle 23. L'eventuale ballottaggio sarà invece domenica 24 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Dopo lo storico successo del 2013, l’attuale sindaco di centrosinistra Giovanni Manildo proverà a ottenere un secondo mandato: a sostenerlo oltre alla lista del Paritito Democratico, anche 4 liste civiche.

A sfidarlo ci sarà il candidato del centrodestra Mario Conte, oggi consigliere comunale appoggiato anche dell'ex sindaco "sceriffo" Giancarlo Gentilini".

Gli iscritti del Movimento 5 stelle hanno scelto Domenico Losappio, insegnante e già portavoce pentastellato.

Maristella Caldato, ex esponente PD va da sola con la civicaTreviso Unica e il sostegno del Partito Comunista Italiano.

Elezioni comunali Treviso: i candidati

Giovanni Manildo (Partito Democratico, Treviso Civica, Treviso È, Futura e Visione Civica);

Mario Conte (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Zaia, Grande Treviso e La Lista dei Quartieri di Conte);

Domenico Losappio (Movimento 5 Stelle);

Maristella Caldato (Treviso Unica).

Oltre a Treviso, im Veneto andrà al voto anche Vicenza. Urne aperte in Regione anchea Adria, San Donà di Piave e Villafranca di Verona.