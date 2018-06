Elezioni comunali Vicenza 2018: la guida al voto (senza il Movimento 5 stelle)

L'Election Day per le comunali di domenica 10 giugno 2018 riguarderà anche la città di Treviso dove i 110mila abitanti sono chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco. Sono sei i candidati in lizza in queste elezioni comunali: tra questi non ci sarà l’attuale sindaco di centrosinistra Achille Variati giunto al limite dei due mandati consecutivi. Non ci sarà il Movimento 5 Stelle: dallo staff nazionale niente via libera alla lista berica per l'utilizzo del simbolo.

Le urne saranno aperte domenica 10 giugno dalle ore 7 alle 23. L'eventuale ballottaggio sarà invece domenica 24 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Nel 2008 Achille Variati riuscì a strappare al primo turno all’allora Popolo della Libertà la guida della città di Vicenza. Il primo cittadino del Partito Democratico riuscì poi a bissare il successo anche nel 2013, sempre senza dover passare per il ballottaggio. Ora la sfida vede in lizza 6 candidati: Otello Dalla Rosa; Francesco Rucco; Andrea Maroso; Leonardo Bano; Franca Equizi; Filippo Albertin.

Il PD e la coalizione di Centrosinistra hanno scelto il manager Otello Dalla Rosa come il proprio candidato sindaco. Con lui saranno le liste Coalizione Civica, Quartieri al Centro, Vinova e Da Adesso in Poi.

Francesco Rucco che sarà appoggiato da tutta la coalizione di Centrodestra con la stampella de il Popolo della Famiglia e le liste Uniamo Vicenza, Listas Cicero e Lista Rucco.

Trai civici poi ci sarà il vigile del fuoco Leonardo Bano che rappresenterà la lista No Privilegi Politici e Andrea Maroso, candidato invece del movimento indipendentista Siamo Veneto.

Della partita anche Potere al Popolo con l’organizzatore di eventi culturali oltre che musicista Filippo Albertin e gli autonomisti del Grande Nord, che invece ha scelto come candidata l’ex dirigente di banca Franca Equizi.

Oltre a Vicenza, in Veneto andrà al voto anche Treviso. Urne aperte in Regione anchea Adria, San Donà di Piave e Villafranca di Verona.