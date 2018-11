Elezioni a Corleone, vince il centrodestra: sconfitto il candidato "ripudiato" da Di Maio

Nicolò Nicolosi è il nuovo sindaco di Corleone. Maurizio Pascucci, il candidato del Movimento 5 Stelle "ripudiato" venerdì scorso da Luigi Di Maio dopo una foto postata su Facebook che lo ritraeva con un nipote acquisito di Bernardo Provenzano, è stato sconfitto dal Nicolosì, a capo della lista di centrodestra Nuova Luce. L'ufficialità è arrivata questa mattina, al termine dello scrutinio delle 12 sezioni.

Nicolosi ha avuto il 55% dei consensi mentre Pascucci si è fermato al 27%. Al terzo posto Salvatore Saporito, in campo con una lista civica espressione del centrosinistra, che ha ottenuto 1.006 preferenze. Ieri nel Comune sciolto per mafia e chiamato al voto dopo due anni di commissariamento si è recato alle urne il 61,13 per cento degli elettori (6.611 su 10.814).

Corleone, Pascucci: "Sarò espulso dal M5s, ormai è solo una formalità"

"Nicolosi è stato più bravo di me e rispetto la scelta, che non condivido, di averlo votato". Lo ha detto Maurizio Pascucci, ex candidato sindaco del M5s al Comune di Corleone che prevede sarà "espulso dal Movimento, ma - assicura - il mio impegno a Corleone nel versante dell'opposizione, continua". "Dovranno esprimersi i probiviri - spiega - ma sarà una formalità, aspetto l'espulsione".

Chi è Nicolò Nicolosi, nuovo sindaco di Corleone

Nicolosi, che ha un passato da parlamentare regionale ed è già stato primo cittadino di Corleone, ha ottenuto 3.587 preferenze, lasciando a 1.830 voti a Pascucci. Settantasei anni, laureato in lettere, Nicolosi è stato deputato all’Assemblea regionale siciliana dal 1986 al 2001. Alle elezioni politiche del 2001 è stato eletto alla Camera dei deputati per la coalizione di centrodestra, in rappresentanza del collegio maggioritario di Termini Imerese, fino al 2006. Dal 2002 al 2007 è sindaco della città di Corleone, eletto al primo turno da una coalizione di centrodestra con il 64,34% dei voti di preferenza. È attualmente presidente del Consorzio Terre di Corleone.