Elezioni Emilia Romagna, urne mai così bollenti: la guida al voto

Elezioni in Emilia Romagna, il primo voto del 2020 e già decisivo per le sorti del governo. Urne aperte dalle 7 alle 23 Domenica 26 gennaio 2020. Se gli emiliano romagnoli sono chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna, l'esito del voto sarà importantissimo anche sul piano nazionale.

I delicati equilibri che tengono insieme la maggioranza di governo potrebbero infatti rompersi in base al risultato delle elezioni regionali: se il centrodestra dopo la vittoria alle elezioni in Umbria riuscisse nell'impresa di strappare l'Emilia Romagna all'amministrazione di centrosinistra, si profilerebbe un dato politico eclatante nella "caduta delle regioni rosse".

Elezioni Emilia Romagna, i candidati

L’attuale governatore di centrosinistra Stefano Bonaccini correrà per cercare di ottenere un secondo mandato, sperando anche di strappare un accordo con il Movimento 5 Stelle. I pentastellati sono ancora incerti se presentarsi alle urne dopo il crollo dei consensi registrato negli ultimi mesi. Se le elezioni in Umbria hanno sentenziato il fallimento del patto civico con il Pd, per il Movimento 5 stelle si profila la possibilità di un patto di desistenza con gli alleati di governo.

Per il centrodestra correrà la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni. Come deciso durante il vertice di Arcore è stato Matteo Salvini ad avere la possibilità di candidare un esponente del Carroccio e la scelta è caduta sulla parlamentare verde che arrivo seconda nello scontro con Merola alle elezioni comunali di Bologna.

Per il centrosinistra è in corsa il governatore uscente Stefano Bonaccini.

è in corsa il governatore uscente Stefano Bonaccini. Il centrodestra unito punta sulla senatrice Lucia Borgonzoni.

unito punta sulla senatrice Lucia Borgonzoni. Potere al Popolo e Rifondazione Comunista hanno invece deciso di puntare sulla lavoratrice precaria Marta Collot.

e hanno invece deciso di puntare sulla lavoratrice precaria Marta Collot. Esordio per Volt, il movimento paneuropeo avrà come candidato il giovane consulente aziendale Gillo Baldazzi.

Elezioni Emilia Romagna, come si vota

Si vota tracciando una x sulla casella del candidato governatore o sulla lista che lo appoggia.

Sarà possibile effettuare un voto disgiunto, per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per una delle altre liste a esso non collegate.

Prevista una soglia di sbarramento al 3% per le liste non coalizzate e del 5% per quelle invece coalizzate.

Sondaggi elezioni Emilia Romagna

Per il Governo giallorosso sono mesi difficili e le forze di maggioranza vedono un deciso calo dei consensi. I prossimi mesi saranno un banco di prova per gli effetti della nuova manovra di bilancio, ma anche per la capacità del premier di intervenire nelle crisi industriali che si prospettano nel nuovo clima di crisi economica. Sarà importante quindi valutare la fiducia di cui godono le forze politiche anche grazie allo speciale di Today dedicato ai sondaggi politici: dati e tabelle aiuteranno a tenere traccia di una stagione che si prospetta incandescente.

Se alle ultime elezioni europee il centrodestra ha fatto il pieno di voti e alle amministrative ha strappato al centrosinistra la guida di importanti comuni come Ferrara e Forlì, i sondaggi che ipotizzano un grande equilibrio come mai avvenuto nel recente passato.

I due candidati principali alle regionali dell'Emilia-Romagna, il governatore uscente del centrosinistra Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni (Foto Ansa)

Nel 2014 Stefano Bonaccini venne eletto con il 49% dei voti, staccando nettamente sia il centrodestra che il Movimento 5 Stelle.

In una regione storicamente “rossa”, le ultime elezioni politiche 2018 hanno però segnato una grande crescita del centrodestra trainato dalla Lega: in Emilia Romagna la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 33,06% dei consensi contro il 30,79% del centrosinistra.

Alle elezioni europee 2019 invece è stata quella della Lega la lista più votata con il 33,77%, mentre quella del PD non è andata oltre il 31,24%.

Ora gli ultimi sondaggi vedono una sostanziale parità: secondo l'ultimo sondaggio Emg la sfida in Emilia Romagna tra Bonaccini (45%) e Borgonzoni (44%) è apertissima. Un eventuale candidato del Movimento 5 stelle non raggiungerebe invece la doppia cifra.

Anche le stime effettuate da Tecnè vedono Bonaccini favorito, ma partendo dal presupposto che il Movimento 5 Stelle non presenti un proprio candidato.

. scenario 1 scenario 2 scenario 3 cosa fa il m5s ha un suo candidato appoggia Bonaccini non si presenta Bonaccini (csx) 46% 51% 50% Borgonzoni (cdx) 45% 47% 48% candidato (m5s) 7% . . altri 2% 2% 2% astensione-incerti 41% 42% 45%

Elezioni Emilia Romagna, chi vince

La legge elettorale dell'Emilia Romagna prevede l’elezione diretta del governatore senza ballottaggio: il candidato che riuscirà a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari che sarà il vincitore delle elezioni.

È previsto un premio di maggioranza per garantire la governabilità in Consiglio Regionale: la lista o le liste che appoggiano il candidato più votato avranno 27 seggi sui 50 totali. In generale 40 consiglieri saranno eletti con un metodo proporzionale sulla base di liste circoscrizionali, 9 invece con sistema maggioritario nelle singole circoscrizioni mentre il restante seggio è riservato al candidato vincitore.

Se il primo e già importantissimo appuntamento elettorale del 2020 saranno le elezioni regionali in Emilia Romagna, la stessa domenica 26 gennaio 2020 si andrà al voto anche per le elezioni regionali in Calabria. Dopo un lungo valzer di ipotesi si è optato per un accorpamento al voto in una sorta di election day.

Nella primavera del 2020 sono invece attese le elezioni regionali in Veneto, Liguria, Toscana e Marche.