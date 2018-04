Elezioni Regionali, il Molise al voto: sfida M5s-centrodestra per il nuovo governatore

Urne aperte in Molise dalle 7 alle 23 per le elezioni regionali 2018. Sono circa 331mila gli aventi diritto al voto chiamati a scegliere il nuovo governatore e rinnovare i consiglieri regionali. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Quattro i candidati governatori: Carlo Veneziale, sostenuto dal centrosinistra, Donato Toma, di centrodestra, Andrea Greco, del Movimento 5 Stelle, e Agostino Di Giacomo, di CasaPound.

Elezioni Regionali in Molise, i candidati favoriti

I pronostici vedono M5s e centrodestra nettamente favoriti: da uno dei due schieramenti uscirà, con ogni probabilità, il nuovo presidente del Molise che dovrà succedere al governatore uscente di centrosinistra Paolo Frattura. Tra centrodestra e Cinque Stelle i sondaggi parlano di "testa a testa", e chi uscirà vincitore avrà una carta in più da giocare al tavolo dei negoziati per il governo.

Molise al voto, i risultati delle ultime politiche

Alle ultime elezioni politiche la “partita” è andata nettamente ai 5 Stelle che si sono aggiudicati i 2 seggi alla Camera e 2 seggi al Senato. Nelle due province di Isernia e Campobasso il Movimento 5 stelle lo scorso 4 marzo ha raccolto oltre il 44% di consensi. Nelle ultime settimane però si è parlato di un centrodestra in netta rimonta, mentre il Pd appare staccato.

La legge elettorale

La legge elettorale molisana approvata a novembre dall’uscente centrosinistra, è un proporzionale a turno unico con premio di maggioranza e senza voto disgiunto. Un’elezione diretta nella quale vince chi prende anche un voto un più. I membri del consiglio regionale da eleggere sono 21, compreso il presidente della Giunta. Soglia di sbarramento all’8 per cento per le coalizioni (al 3 per le liste).

Elezioni in Molise, il focus sui candidati

Donato Toma, presidente dell’ordine dei commercialisti di Campobasso, è il candidato governatore del centrodestra. Toma è appoggiato da 9 liste con FI, Lega, FdI, Udc e cinque locali tra cui quelle dell’ex governatore Michele Iorio e dell’eurodeputato Aldo Patriciello (FI). Andrea Greco: 33 anni, laureato in giurisprudenza, è invece il candidato del M5s: il super favorito consigliere regionale Antonio Federico, già candidato dei pentastellati nel 2013 e nel 2011, ha preferito prendere parte alle politiche ed è stato eletto in Parlamento lo scorso 4 marzo.

Carlo Veneziale, attuale assessore allo sviluppo economico, è sostenuto da Partito Democratico, che si trova alleato con Liberi e Uguali e le liste Unione per il Molise, Molise di tutti, Leu, Molise 2.0.

La campagna elettorale

Quella per le Regionali in Molise è stata una campagna elettorale sotto i riflettori, complice la concomitante situazione per la formazione del governo. Tutti i leader (da Di Maio a Salvini, da Berlusconi a Gentiloni) hanno passato buona parte delle ultime due settimane tra Termoli, Campobasso Larino e Isernia: secondo molti osservatori e “retroscenisti” le elezioni molisane (e quelle in Friuli poi) potrebbero essere cruciali per la nascita di un nuovo governo. Staremo a vedere.