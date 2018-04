Così il Molise "si prende la scena": elezioni regionali decisive per il nuovo governo?

La Lega punta forte sul voto in Molise (domenica prossima ci sono le regionali), sperando in un successo che cambi gli equilibri anche a livello nazionale in questa delicatissima fase post-elezioni politiche. Ed è un test importante anche per il Movimento 5 stelle, che dopo il boom del 4 marzo scorso, non può permettersi un calo. Terzo incomodo Silvio Berlusconi, che spera di ricompattare il centrodestra con una "vittoria rotonda". Tra centrodestra e M5s i sondaggi parlano di "testa a testa", e chi uscirà vincitore avrà una carta in più da giocare al tavolo dei negoziati per il governo. Il 29 aprile poi si vota in Friuli Venezia Giulia, ma per allora forse PalazzoChigi avrà già il nuovo inquilino.

Salvini: "Voto fondamentale"

"Il voto in Molise è un voto fondamentale per i molisani e potrà essere d'aiuto anche per tutti gli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini a Termoli al termine del comizio nel suo tour elettorale ribadendo che "l'unico punto fermo in questa delicata situazione politica è che il Carroccio non farà mai accordi con il Pd: i molisani vogliono cambiare mandare a casa il Pd che ha fatto disastri in Italia e in Molise. E qui ribadisco che la Lega non farà mai accordi con il Pd. Qui ci sono ospedali, strade da sistemare, agricoltori e pescatori da sistemare, cose che il Pd sì è dimenticato di fare".

Pd: "Calcoli di bottega"

Nei sondaggi molisani il Pd è molto staccato. "Avvisate Salvini che le elezioni in Friuli e in Molise non cambiano la composizione delle Camere e neanche le successive elezioni comunali" fa sapere il costituzionalista e deputato Pd Stefano Ceccanti. "L'Italia non merita di avere un governo, perché Salvini aspetta di fare i conti in Friuli ed in Molise. Lo ammette candidamente lo stesso leader della Lega, che è ancora in campagna elettorale, nonostante le elezioni si siano svolte da un pezzo". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, replicando alcune dichiarazioni di Matteo Salvini. "Solo bassi calcoli di bottega - sottolinea il parlamentare dem - tesi a misurare i rapporti di potere con il M5s, impediscono al Paese di avere un governo figlio dei risultati elettorali. Per Lega e Cinque Stelle evidentemente i problemi degli italiani vengono dopo", conclude Marcucci.

Lo stupore di Martina

"Trovo veramente assurda l'idea di Salvini per cui il Paese deve aspettare i suoi tornaconti elettorali. Avvisatelo che il Paese ha già votato e adesso chiede risposte, non propaganda. Questo uso delle elezioni regionali di Molise e Friuli come fossero cavie da laboratorio è quanto di più irrispettoso possibile verso gli elettori di quelle regioni oltre che di tutti gli italiani". Così il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina.