Elezioni Molise, risultati in diretta: avanti il centrodestra, staccato il Movimento 5 stelle

Avanti il centrodestra. Mai prima d'ora le elezioni regionali in Molise avevano avuto eco nazionale: ma in questa fase delicatissima, durante la quale gli equilibri per la formazione di un nuovo governo sono instabili, c'è grande interesse per questo voto regionale. E fra una settimana si terranno le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia.

I candidati favoriti erano Andrea Greco, del Movimento 5 Stelle, e Donato Toma, del centrodestra. La vittoria di uno dei due darà maggiore forza a Di Maio o Salvini in questa settimana decisiva per dare un governo all'Italia

Risultati elezioni Molise

Lo spoglio procede a rilento. L'affluenza è stata del 52,16%.

Quando sono state scrutinate 301 sezioni su 394, in base ai dati pubblicati in tempo reale sul sito della Regione dedicato alla consultazione elettorale, il candidato di centrodestra Donato Toma è al 44,6% dei voti, seguito dal candidato del Movimento 5 stelle Andrea Greco al 37,2%. Molto più distante il candidato di centrosinistra Carlo Veneziale, al 16,8%, mentre il candidato di Casapound Italia Agostino Di Giacomo è allo 0,35%. L'affluenza definitiva al voto è stata del 52,17%.

Da sinistra, i candidati presidenti alla Regione Molise: Andrea Greco (M5S), Donato Toma (centrodestra) e Carlo Veneziale (PD)