Elezioni Molise, sorride il centrodestra ma solo Berlusconi può davvero esultare

E' una vittoria netta, indiscutibile. Il risultato del Molise "farà capire ai nostri leader che il centrodestra è unito e non si può spaccare". Lo afferma all'Adnkronos il candidato di centrodestra Donato Toma, che a scrutinio ancora in corso è ormai prossimo a vincere le elezioni regionali.

Forza Italia prende più voti della Lega (9,40% contro 8.30% - dati parziali), e non è un dato da poco. Impossibile sapere se davvero ci saranno ripercussioni a livello nazionale: il Molise è la più piccola delle regioni italiane a statuto ordinario ed erano chiamati al voto poco più di 330mila cittadini, l'equivalente di una città medio-grande. Ma certo per il centrodestra è un bel segnale. Toma, 60 anni, è il presidente dell’ordine dei commercialisti molisano e docente di Diritto tributario all’Università degli studi del Molise.

Nonostante l'appoggio compatto di tutto il centrodestra, quella di Toma è una vittoria marcatamente di Forza Italia, che prende più voti della Lega. E' una vittoria di Silvio Berlusconi, che si è speso in prima persona nel corso della campagna elettorale in Molise. E i forzisti faranno pesare all'interno della coalizione con Lega e Fratelli d'Italia, o almeno proveranno a farlo, il peso di questa vittoria nelle trattative per la formazione del nuovo governo.

"Mi sono candidato per vincere e questo è il risultato per una campagna elettorale corretta, fatta spiegando cosa vogliamo

fare per il Molise", ha sottolineato Toma. "Al M5s dico basta polemiche - ha continuato - mettiamoci a lavorare". "Forza Italia si sta consolidando leader nella coalizione e rispetto alla Lega, ma tutti i componenti hanno dato il loro apporto importantissimo che ha contribuito al successo".

M5s: "Risultato storico"

Esulta in ogni caso il M5s: "E' un risultato storico a livello regionale. Forse il Movimento Cinque Stelle non aveva mai fatto così bene in un'elezione regionale" dice Andrea Greco, candidato governatore: "Siamo passati da due consiglieri a sei, sei persone che si batteranno per difendere le idee del Movimento e soprattutto per rendere onore ai cittadini che ci hanno votato - ha concluso - Io parlerei di risultato storico, non di fallimento".

Disastro Pd: "Ma qui centrosinistra unito"

Disastroso risultato del Pd, sotto il 9% e in netta flessione rispetto al 15,2 delle Politiche. Leu rimane sulle stesse percentuali delle politiche, sopra il 3%, e tutto il centrosinistra a sostegno di Veneziale è lontanissimo dal 20%. Veneziale è il primo a parlare, intorno alle 3 di notte, per ammettere la sconfitta. “Ho perso, chiaramente. Ho perso ma quello che resta è il percorso politico, quello di un centrosinistra che ha ritrovato l’unità dopo anni di divisioni, e questa è l’eredità positiva che resterà a chi verrà dopo di me”.

Da sinistra, i candidati presidenti alla Regione Molise: Andrea Greco (M5S), Donato Toma (centrodestra) e Carlo Veneziale (PD)