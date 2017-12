Mattarella ha sciolto le Camere, elezioni il 4 Marzo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Subito dopo, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, si è recato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per comunicare il provvedimento di scioglimento delle Camere.

Elezioni il 4 marzo

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è rientrato a Palazzo Chigi, dove presiederà il Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima dello scioglimento delle Camere che darà inizio ufficiale alla fine della legislatura. La seduta del governo esaminerà il decreto sulla missione in Niger ed ha deliberato la data delle elezioni politiche, per il 4 marzo. Tuttavia non è questo l'ultimo atto del Governo che resterà in carica come ha spiegato lo stesso premier nella conferenza stampa di fine anno.

Paolo Gentiloni ha spiegato che governerà senza "tirare i remi in barca", impostazione condivisa con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per affrontare tutta la mole di lavoro che attende il governo del Paese e per affrontare i vertici internazionali nel pieno delle sue funzioni, rappresentando l'Italia e dando il più possibile una immagine di un paese stabile, anche all'estero.

Per i tempi tecnici il governo Gentiloni non potrà cessare il suo mandato, comunque vadano le elezioni, prima della prima settimana di aprile e solo dopo potrà passare il testimone se dal voto uscirà una maggioranza netta.

I compiti che attendono l'Italia