Elezioni 2019, italiani alle urne (anche con il nuovo governo): le date

Se dopo la crisi di governo le elezioni anticipate sono scongiurate - almeno per ora - gli italiani potranno dire la loro alle urne. Restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario delle elezioni regionali 2019. Quest'anno sono in tutto sette le regioni coinvolte nella tornata elettorale: il centrodestra si è confermato vincitore il 10 febbraio 2019 in Abruzzo, in Sardegna il 24 febbraio, in Basilicata il 25 marzo e in Piemonte il 26 maggio.

Ma gli appunamenti non sono finiti: i cittadini di Calabria ed Emilia Romagna voteranno tra novembre e dicembre 2019 e ancor prima toccherà agli elettori dell'Umbria chiamati il 27 ottobre ad eleggere il nuovo governatore dopo lo scandalo che ha colpito la presidente della Regione, Catiuscia Marini, dimissionaria pochi giorni dopo gli arresti nell'inchiesta sulla sanità regionale.

Elezioni regionali in Umbria il 27 ottobre

Nomi, alleanze e liste per le elezioni regionali dell'Umbria dovranno aspettare l’esito delle consultazioni per la ricomposizione della crisi di Governo. Ufficiosamente, il candidato presidente della coalizione che vedrà assieme Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia è Donatella Tesei, senatrice del Carroccio e già sindaco di Montefalco. La corsa del centrodestra dovrebbe essere sostenuta da tre liste partitiche e una lista del presidente. Come vice, la coalizione candiderà Marco Squarta, Fratelli d’Italia.

L’altra metà del cielo politico regionale sembra essersi addensata attorno alla candidatura di Andrea Fora. Sinistra e Pd non avrebbero dubbi sul nome del presidente di Confcooperative Umbria.

In Umbria il primo esperimento del governo Pd-m5s

Dubbi esistono invece su un altro aspetto, ossia se replicare o meno lo schema che in queste ore potrebbe portare alla nascita del governo fra pentastellati e dem. Sembra che le direttive siano chiare: se Governo sarà, allora l’alleanza va replicata e declinata anche a livello locale.

Il fatto che l’accordo giallorosso fosse nell’aria da qualche settimana è dimostrato dal passo indietro fatto da Andrea Liberati, già candidato presidente del M5S alle Regionali del 2015.

Ad ora tuttavia i nomi sicuri al momento sono due: Claudio Ricci, che sarà sostenuto da tre liste civiche, e Rossano Rubicondi, candidato del Partico comunista.

Tutte e sette le Regioni coinvolte dal elezioni escono da un governo di centrosinistra.