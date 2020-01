Elezioni, chi ha vinto e cosa succede adesso: la diretta

Urne chiuse per le elezioni regionali in Emlia Romagna e In Calabria. Le operazioni di scrutinio dei voti sono iniziati con l’accertamento del numero dei votanti: affluenza molto alta in Emilia Romagna, bassa in Calabria.

Dalle 23:00 in diretta gli exit poll, proiezioni e primi risultati delle elezioni regionali In Emilia Romagna su questa pagina.

su questa pagina. Dalle 23:00 in diretta gli exit poll, proiezioni e primi risultati delle elezioni regionali in Calabria su questa pagina.

Tutti i riflettori sono puntati sull'Emilia Romagna, regione rossa eletta a simbolo della possibile spallata leghista al Governo. La campagna elettorale ha vissuto una forte dicotomia con la discesa in campo del movimento delle sardine contro la candidata leghista Borgonzoni e il leader del Carroccio Salvini. Secondo le proiezioni si confermerebbe il vantaggio di Bonaccini, vantaggio ben più largo di quanto appariva negli ultimi sondaggi preelettorali.

Importante il dato dell'affluenza: al voto quasi 3 cittadini su 4. La prima proiezione di Swg per La7 consegna la vittoria a Stefano Bonaccini con un vantaggio di 10 punti sulla candidata leghista Lucia Borgonzoni ferma al 41%,

Molto indietro i 5 stelle fermi sotto al 5%,

Non c'è partita in Calabria: troppo ampio il vantaggio della candidata di centrodestra, la deputata di Forza Italia Jole Santelli che appariva largamente avanti anche negli ultimi sondaggi preelettorali. Bassissima l'affluenza che potrebbe non arrivara al 40%.

Tornata elettorale "a vuoto" per il movimento 5 stelle, lontanissimi dal sole sia in Emilia Romagna che in Calabria dove finiscono dientro anche al candidato civico Tansi.

