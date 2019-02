Elezioni regionali Abruzzo, altro che "test locale": sono tre i grandi motivi d'interesse

Elezioni regionali in Abruzzo: si vota e non si vota "solo" per il rinnovo del consiglio regionale. Infatti si tratta del primo test elettorale di rilievo dall'insediamento del governo M5s-Lega. Non a caso, i nomi di punta dei due partiti di governo si sono spesi personalmente in maniera pesante nel corso della campagna elettorale abruzzese. Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 il Movimento Cinque Stelle in questa regione aveva preso percentuali "bulgare", sfiorando il 40 per cento. Forza Italia per un pelo aveva evitato il sorpasso della Lega, ma solo per un punto percentuale: 15 contro 14 per cento.

Elezioni regionali Abruzzo 2019: i tre motivi d'interesse

Sono tre i temi, le sfide, i motivi di interesse a livello nazionale. La prima, e più importante, questione riguarda gli equilibri degli alleati di governo. Se saranno confermati tutti i sondaggi che mostrano il calo del M5s a vantaggio della Lega, non sarebbe un bel segnale per i pentastellati. Sarebbe infatti la prima vera e propria conferma di quanto i sondaggi dicono da mesi.

Il secondo tema d'interesse riguarda il solo centrodestra: in Abruzzo Fi, a marzo, ha retto all'urto leghista, ma è evidente che quello scenario è ormai lontano. Tanto che Fratelli d'Italia sogna - anzi, spera ragionevolmente, in un sorpasso ai danni degli azzurri, forte dell'esprimere il candidato presidente Marsilio. Per provare ad arginare il partito di Giorgia Meloni, anche Silvio Berlusconi si è sobbarcato un tour elettorale. Da domenica notte, quando avranno inizio le operazioni di scrutinio, si saprà se il sorpasso leghista ai danni degli alleati di governo sarà reale, e chi sarà la seconda forza del centrodestra.

Terzo motivo, sarà interessante capire se il Partito democratico, in calo netto nei sondaggi nazionali, posso trovare nelle regionali abruzzesi una insperata boccata d'ossigeno: è possibile, perché ha un candidato forte, l'ex vice presidente del Csm Legnini.

Elezioni regionali Abruzzo: seggi aperti fino alle 23

Dopo le dimissioni del governatore uscente, il Dem Luciano D'Alfonso che ha scelto nel marzo di un anno fa il seggio di senatore, l'Abruzzo è chiamato a scegliere il nuovo presidente e ad eleggere il nuovo consiglio regionale. Si vota nella sola giornata di oggi, e i seggi elettorali resteranno aperti dalle 7 alle 23. Alle urne potranno recarsi 1.211.204 elettori, di cui 591.635 di sesso maschile e 619.569 di sesso femminile, distribuiti sulle 1.633 sezioni istituite nei 305 comuni dell`Abruzzo. Sarà eletto presidente il candidato presidente che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e non è possibile il voto disgiunto, ovvero il voto per un candidato presidente e una lista che non lo sostiene. In lizza ci sono la candidata dei Cinque Stelle, Sara Marcozzi, Marco Marsilio di Fdi sostenuto dal centrodestra unito, l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario Pd Giovanni Legnini con il sostegno di tutto il centrosinistra, e infine Stefano Flajani, candidato di CasaPound.

Elezioni regionali Abruzzo, come si vota

Per votare occorre ricordarsi la carta d'identità e la tessere elettorale. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto per un candidato Presidente e per una lista diversa dalle collegate è nullo.

L’elettore può esprimere la propria preferenza sia per il candidato alla Presidenza sia per una lista collegata. È possibile esprimere due voti, purché su candidati di sesso diverso ma della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Il territorio abruzzese è diviso in 4 circoscrizioni, che corrispondono alle 4 province: L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. Ogni circoscrizione elegge 7 consiglieri, tranne Chieti che ne elegge 8. La soglia di sbarramento è al 4% per le liste che corrono da sole e del 2% per quelle coalizzate.

Elezioni regionali Abruzzo, i candidati

Le elezioni regionali in Abruzzo sono state convocate in seguito alle dimissioni del governatore Luciano D’Alfonso che lo scorso 4 marzo è stato eletto al Senato, tra le file del Partito Democratico.

Di seguito i nomi dei quattro candidati e i relativi link alle liste e agli elenchi di tutti i candidati divisi per circoscrizione.

I candidati presidente della Regione Abruzzo sono quattro:

Elezioni Abruzzo, le ultime da Chieti e Pescara