"Elezioni subito", il Tar manda la Basilicata alle urne

Entro 20 giorni la Regione Basilicata dovrà provvedere a convocare i comizi per le elezioni regionali. Il Tar regionale boccia l'election day con le elezioni europee accogliendo un ricorso presentato dal Movimento 5 stelle.

Elezioni regionali 2019

I pentastellati hanno avversato la decisione dell'attuale giunta regionale che, con decreto a firma della presidente facente funzioni, Flavia Franconi, aveva indetto per il prossimo 26 maggio 2019 "le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale, in coincidenza con le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

Elezioni regionali Basilicata 2019

C'era molta attesa per questa decisione con cui di fatto è stato bocciato l'orientamento della Regione di accorpare le elezioni lucane alle prossime Europee.

Soddisfatto Antonio Mattia, candidato presidente del Movimento 5 Stelle, che ha presentato uno dei ricorsi. ''La Regione ha avuto torto - ha commentato - e dovrà indire i comizi elettorali entro 20 giorni. La data del voto dovrebbe essere fissata entro fine marzo. Chi ci ha trascinato in questa situazione dovrà dare conto alla Corte dei Conti per i danni economici che ha prodotto e alla Procura della Repubblica per gli aspetti penali''.