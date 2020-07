Elezioni regionali, in Liguria candidato unico per Pd e 5 stelle

Partito Democratico, Sinistra e Movimento 5 stelle hanno scelto come candidato alle prossime elezioni regionali il giornalista Ferruccio Sansa, figlio dell'ex sindaco di Genova, Adriano. La decisione è maturata mercoledì 15 luglio nel corso di un vertice fra gli esponenti dei due partiti. Sansa non lesinò critiche al centrosinistra quando governava la Liguria ed in passato si era detto contrario a opere infrastrutturali strategiche per i dem come la Gronda e il Terzo Valico

Ferruccio Sansa era uno dei tre nomi in ballottaggio con l'avvocato Paolo Bandiera e l'ex preside della facoltà di ingegneria, Aristide Massardo. Quest'ultimo nei giorni scorsi aveva annunciato la sua candidatura, a prescindere dalle decisioni della coalizione, e potrebbe ottenere il sostegno di Italia Viva, poco propensa per Sansa. In lizza anche Elisa Serafini per Azione e +Europa.

Proprio il coinvolgimento di Italia Viva sarà il primo obiettivo di Sansa: "Spiegherò il nostro progetto e loro decideranno se sono più vicini a questo o alle idee di Toti. Se corrono da soli fanno il suo gioco - spiega Sansa all'adnkrons - chi va solo di fatto si schiera con Toti. Questo è evidente, non esiste un terzo polo allo stato attuale".

Elezioni regionali: i sondaggi sul voto in Liguria

Il voto per le elezioni regionali in Liguria è fissato per il 20 settembre e sarà il secondo banco di prova della nuova coalizione Pd-5stelle dopo il non certo brillante alle elezioni regionali dello scorso ottobre in Umbria, quando per la prima volta i giallorossi si sono presentati uniti con risultati però assai modesti.

Secondo un sondaggio dell'Istituto Noto del 25 giugno scorso il governatore uscente Giovanni Toti sostenuto dalla coalizione di centrodestra sarebbe accreditato del 49%, mentre Sansa è indicato al 42%. Il sondaggio indagava anche la possibilità che M5s e Pd non trovassero un accordo: in tal caso entrambi i partiti con - rispettivamente - il 20 e il 25 per cento avrebbero favorito una facile vittoria della coalizione di centrodestra.

Chi è Ferruccio Sansa

Figlio di Adriano Sansa - sindaco di Genova tra il 1993 al 1997 - Ferruccio è un giornalista e scrittore, attualmente è una delle principali firme del Fatto Quotidiano dopo che in passato ha lavorato anche con Il Messaggero, La Repubblica, Il Secolo XIX e La Stampa, vantando pure una collaborazione con il The Guardian.