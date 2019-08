Elezioni, Zingaretti rilancia: "Alleanza Pd-5stelle anche alle regionali"

Trasformare l'alleanza di governo in un patto politico da replicare anche alle elezioni regionali. Dove non era arrivato il governo del cambiamento Lega-M5s potrebbe arrivare il progetto della segreteria del Pd che in una repentina evoluzione del "Zingaretti pensiero" passa dalla richiesta di elezioni subito presentata appena due settimane fa al capo dello Stato, a un progetto per una nuova piattaforma politica con il movimento 5 stelle da replicare in uno scenario più vasto.

Elezioni regionali, Zingaretti propone alleanza Pd-m5s

Un piano per disarcionare il Movimento 5 stelle "dall'abbraccio delle destre" come ha spiegato il segretario del Pd nella sua relazione alla Direzione dem al Nazareno. Direzione da cui ha ricevuto mandanto pieno, salvo un voto contrario e che ha registrato le dimissioni dell'eurodeputato Carlo Calenda.

"Alla fine di questo agosto unico e imprevedibile - ha spiegato Zingaretti - il tema fondamentale resta lo stesso di quando questa crisi non c'era ancora: ed è fermare la destra peggiore che abbiamo mai conosciuto dal dopoguerra".

Ricordando come tra poche settimane si terranno le elezioni regionali in Umbria (seguite poi da quelle in Calabria, Veneto, Toscana e Emilia - Romagna) Zingaretti ha proposto alla Direzione Pd di portare avanti lo sforzo di creare un'offerta credibile anche tenendo conto delle alleanze che il nuovo quadro politico potrà favorire.

Insomma un'apertura forte e decisa a consolidare la nuova alleanza sancita con il movimento 5 stelle anche a livello regionale. Una riproposizione del "cordone sanitario contro le destre" mutuato a Bruxelles con la ormai arcinota elezione di Ursula Von Der Leyen alla presidenza della nuova commissione Europea.