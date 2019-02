Elezioni Sardegna, vince il Centrodestra: Solinas è il nuovo Presidente

Il candidato del centrodestra e senatore della Lega Christian Solinas è il nuovo Presidente della Regione. Tra i leader del centrodestra il primo a commentare è proprio il segretario del Carroccio Matteo Salvini: "Dalle elezioni politiche a oggi se c’è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a 0 sul Pd". La Lega contende inoltre il ruolo di primo partito della Regione al Pd. Movimento 5 stelle crolla in un anno dal 40% al 10 per cento.

In questa pagina tutti i dati reali man mano che arrivano dai seggi dove prosegue - lentamente - lo spoglio.

Secondo le proiezioni di Youtrend il vantaggio del candidato di centrodestra Christian Solinas - già quando lo spoglio era al 20% dello scrutinio - era valutato come impossibile da recuperare per il principale sfidante Massimo Zedda. Ecco gli ultimi dati sulle elezioni regionali in Sardegna:

933/1.840 sezioni scrutinate : Solinas (CDX) 47,3%; Zedda (CSX) 33,6%; Desogus (M5S) 11,3%

Il sindaco di Cagliari candidato della coalizione di centrosinistra dopo lo spoglio di quasi il 50% delle sezioni del capoluogo (suo principale bacino di voti) gode di un vantaggio pari all'uno per cento.

Cagliari (sez. 96/174) Zedda (csx) 43,3%; Solinas (cdx) 41,8; Desogus (M5S) 9,6%

Nelle altre città maggiori (Sassari, Alghero, Oristano, Olbia, ecc.) Solinas è in vantaggio. In alcune, come Olbia e Alghero, il distacco supera i 20 punti.

Sassari (sez. 84/137): Solinas (cdx) 41,7%; Zedda (csx) 35,0% Desogus (M5S) 14,7%

(sez. 84/137): (cdx) 41,7%; Zedda (csx) 35,0% Desogus (M5S) 14,7% Alghero (sez. 41/53): Solinas (cdx) 50,7%; Zedda (csx) 20,9%

(sez. 41/53): (cdx) 50,7%; Zedda (csx) 20,9% Olbia (sez. 30/49): Solinas (cdx) 52,8%; Zedda (csx) 28,7%

(sez. 30/49): (cdx) 52,8%; Zedda (csx) 28,7% Oristano (sez. 20/36): Solinas (cdx) 47,3%; Zedda (csx) 33,6%

(sez. 20/36): (cdx) 47,3%; Zedda (csx) 33,6% Porto Torres (sez. 18/24): Solinas (cdx) 45,1%; Zedda (csx) 28,1%

In base ai dati ufficiali arrivati all'Ufficio elettorale della Regione Sardegna e riferiti a 472 sezioni su 1840 (il 25,7%), il candidato di centrodestra Christian Solinas è oltre al 47%, il candidato di centrosinistra Massimo Zedda poco sopra il 30% mentre per il candidato del M5s Francesco Desogus si prefigura una sconfitta con appena il 10 per cento. Un distacco ben diverso da quello ipotizzato dagli exit poll.

: (CDX) 47,3%; (CSX) 33,6%; (M5S) 11,3% 746/1.840 sezioni scrutinate : Centrodestra: 52,0%; Centrosinistra: 30,5% | PD 12,9%; Lega 12,0%; PSdAz 9,7%; M5S 9,4%; FI 7,8%; FdI: 5,2%

Parlando del voto di lista il Partito Democratico e la Lega si contendono il ruolo di primo partito della Regione. Movimento 5 Stelle sotto il 10%, e appena 2 punti sopra a Forza Italia.

Christian Solinas è il candidato di una vasta coalizione di centrodestra. Un patto elettorale che ha visto protagonisti Lega, Forza Italia, Psd'Az, Udc, Fdi, Riformatori Sardi, Energie per l'Italia, Unione Democratica Sarda, Sardegna 20Venti, Sardegna Civica, Frtza Paris.

Christian Solinas è il segretario nazionale del Partito Sardo d'Azione dal 25 ottobre 2015. Nato a Cagliari 42 anni fa è stato consigliere regionale nella XIV e XV legislatura con il Partito Sardo d'Azione, si è dimesso il 30 aprile 2018 perché eletto senatore con la Lega. Solinas ha ricoperto l'incarico di assessore dei trasporti della Giunta guidata da Ugo Cappellacci (Fi) dal 28 febbraio 2011 al 7 marzo 2013. A Palazzo Madama ricopre l'incarico di vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Desogus: "Sono già tornato al lavoro in biblioteca"

"Sono già tornato al lavoro in biblioteca". Lo dice all'Adnkronos il candidato del M5S alle regionali in Sardegna, analizzando la performance negativa del Movimento 5 Stelle. "Ora sono un semplice attivista. Il risultato delle regionali? Sapevamo che era una partita già persa in partenza".

L'esponente grillino sposa la riflessione di Luigi Di Maio, il quale ha parlato di M5S "vivo e vegeto" salutando con favore l'ingresso del Movimento in Consiglio regionale. "Siamo entrati in Regione e prima non c'eravamo. Questo è importante. Sapevamo che sarebbe stato molto difficile, abbiamo lavorato per ottenere il miglior risultato possibile".