Elezioni in Sardegna, Berlusconi: "Costruiremo sulle coste"

"Con la legge urbanistica di Soru si sono persi quasi 30.000 posti di lavoro nell'edilizia sarda.Abbiamo detto a Christian Solinas che il divieto di non costruire nulla nella fascia dei 100 metri dal mare (in realtà sono 300, ndr) è assurdo. Si deve guardare, non alle distanze, ma alla qualità di ciò che si costruisce".

Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, oggi a Cagliari durante la conferenza stampa congiunta e aperta al pubblico, con il segretario della Lega, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, e Christian Solinas candidato governatore del centrodestra alle elezioni in Sardegna.

"La Regione metterà in campo architetti anche internazionali che possano valutare i progetti che verranno proposti, con tempi che non dovranno superare i 60 giorni per dare o meno l'autorizzazione- spiega Berlusconi-. Basta che venga preservata la bellezza dei luoghi".

Un passaggio anche sulla zona franca integrale: "La Sardegna ha diritto alla sua istituzione, mi batterò fino all'ultimo per questo", le parole di Berlusconi.

E sul turismo: "Bisogna che si apra a tanti tipi di turismo, prima fra tutti quello congressuale che manca in Sardegna. E non è pensabile che Malta, un'isola che non ha niente della cultura e della storia della Sardegna, abbia più turisti. Pensiamo anche qui a fare una casa da gioco internazionale".

Infine l'appello al voto: "Voi sardi avete tutto, il mare e le coste piu' belle, zone interne straordinarie, siete veramente fortunati. Solo siete sfortunati quando andate a votare e spesso sbagliate. Dico ai sardi: 'Svegliatevi' , nell'interesse vostro, dei vostri figli e nipoti. Domenica andate a votare, chi resta a casa compie un atto di masochismo puro".