Urne aperte in Sardegna per eleggere il nuovo governatore: si vota fino alle 22

Urne aperte in Sardegna. Si vota per scegliere il presidente di Regione e i consiglieri regionali per la XVI Legislatura. Per votare - fino alle 22 - occorre presentarsi al seggio muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Lo spoglio inizierà alle 7 di lunedì 25 febbraio.

Sono sette i candidati presidenti della Regione Sardegna che si presentano alle elezioni regionali di Domenica 24 febbraio 2019 ma il turno elettorale è una partita a tre. Il favorito è Christian Solinas candidato del centrodestra per Lega, Forza Italia, Fdi e sostenuto da altre otto liste.

Il centrosinistra sostiene Massimo Zedda con 8 liste per un totale di 433 candidati: 'Noi, la Sardegna con Massimo Zedda', Campo Progressista, Leu, Pd, Cristiano Popolari Socialisti, Sardegna in Comune, Progetto Comunista e Futuro Comune.

Il Movimento 5 stelle sostiene invece Francesco Desogus con una lista di 60 candidati. Francesco Desogus, impiegato 58enne di Sestu (Cagliari), è laureato in Agraria all'Università di Sassari ed è un funzionario della Città Metropolitana di Cagliari. Saranno questi i tre candidati che si contenderanno lo scettro di governatore.

Elezioni Sardegna, gli altri candidati

Sono otto le circoscrizioni elettorali nelle quali sono candidati i sette aspiranti presidenti con 1.364 candidati, suddivisi in 24 liste. Gli altri candidati a presidente sono: Mauro Pili per il movimento 'Sardi Liberi', Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi e Andrea Murgia con autodeterminazione (tutti con 60 candidati) mentre Vindice Lecis - sostenuto da Sinistra Sarda, Rifondazione, Comunisti Italiani - ha 48 candidati.

Regionali, sei regioni chiamate al voto nel 2019

Dopo l'Abruzzo, che il 10 febbraio scorso è stata la prima delle sei Regioni chiamate al voto nel 2019, e la Sardegna toccerà alla Basilicata. Le elezioni regionali sono previste per il 24 marzo, dopo che il Tar ha accolto il ricorso del Movimento 5 Stelle contro la data del 26 maggio in accorpamento alle elezioni Europee.

In Piemonte la data per la tornata elettorale regionale non è stata ancora decisa ma non è escluso che possa tenersi il 26 maggio. Le altre due Regioni chiamate al voto nel 2019 saranno, in autunno, Calabria ed Emilia Romagna. Nel 2019 dunque sono complessivamente sei le Regioni (tutte governate da giunte uscenti di centrosinistra) rinnovate nei propri organi elettivi.