Elezioni Sicilia, ai ballottaggi sorride solo il Movimento 5 stelle: male la Lega

Sorride il Movimento 5 stelle dopo i ballottaggi in Sicilia. I pentastellati conquistano la fascia tricolore a Caltanissetta e Castelvetrano (dopo aver perso Bagheria e Gela conquistate alle amministrative di cinque anni fa). Male la Lega, che perde i ballottaggi a Gela (Caltanissetta), dove vince il centrosinistra, e a Mazara del Vallo (Trapani), dove vince Forza Italia. Affluenza in calo. Ai seggi si sono recati 98.783 elettori sui 226.546 aventi diritto.

Elezioni Caltanissetta, vince Gambino (M5s): "Tutti voti liberi"

Netta la vittoria del M5s a Caltanissetta, l'unico capoluogo di provincia al ballottaggio. Già poche ore dopo la chiusura delle urne, in nottata, il risultato è stato ufficializzato. E' Roberto Gambino il nuovo sindaco di Caltanissetta, che ha ottenuto il 58,85 per cento dei voti totali. Sconfitto il suo avversario Michele Giarratana, sostenuto dal centrodestra, che si ferma al 41,15 per cento. Ribaltato così il risultato del primo turno, quando Gambino aveva ottenuto appena il 19,92% contro il 37,3 per cento dell'avversario Giarratana che aveva sfiorato la vittoria al primo turno. Soddisfatto il vicepremier Luigi Di Maio. "Abbiamo vinto con il nostro candidato Roberto Gambino, quando ci danno per morti noi ci siamo sempre", scrive. Il capo politico del M5s andrà a Caltanissetta per festeggiare.

"Sono tutti voti liberi, sono tutti voti liberi", ha continuato a ripetere il neo sindaco del M5S di Caltanissetta Roberto Gambino, subito dopo l'elezione. "Ho una grande responsabilità adesso", dice ancora il primo cittadino appoggiato dai grillini. Gambino ha vinto con il 58,8 per cento di preferenze, rispetto al 41,15 per cento del suo avversario Michele Giarratana.

Curiosità: non c'è nessun "attivista storico" del M5S tra i cinque assessori designati dal neo sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. Arrivano tutti fuori dal movimento.

Roberto Gambino, nuovo sindaco di Caltanissetta. ANSA

Elezioni Comunali Sicilia 2019 : chi sale e chi scende nei ballottaggi

Anche a Castelvetrano, grosso centro del trapanese (che era stato commissariato per infiltrazioni mafiose), come a Caltanissetta, ci sarà un sindaco del M5s. Il candidato grillino Enzo Alfano ottiene il 64,67 delle preferenze, mentre l'avversario Calogero Martire si ferma al 35,33 per cento dei voti. La Lega si deve accontentare del solo comune di Motta Sant'Anastasia, appena 12mila abitanti conquistato al primo turno: i candidati del Carroccio Giuseppe Spata e Giorgio Randazzo non sfondano quindi a Gela (Caltanissetta) e a Mazara del Vallo (Trapani) nonostante le piazze riempite dal ministro dell'Interno durante il suo tour elettorale delle scorse settimane.

Soprattutto quella di Gela suona come una brutta sconfitta per la Lega: qui infatti il ballottaggio è stato vinto dal candidato appoggiato da una alleanza tra Forza Italia e Pd, Cristoforo Lucio Greco che ha ottenuto il 52,45% per cento dei voti. Il suo avversario, Giuseppe Spata appoggiato da Lega, Udc, FdI e una lista civica, si è fermato al 47,7 per cento. ''Farò di tutto perché Gela possa tornare a rialzarsi. Sono e sarò l'amico dei cittadini, la mia porta sarà aperta a tutti'', ha detto il nuovo sindaco ai media locali.

Nei sette comuni siciliani con più di 15mila abitanti (di cui 5 al ballottaggio) che sono andati al voto erano "uscenti" 3 sindaci del centrosinistra, 2 del M5s e 2 del centrodestra. Il risultato non è certo un terremoto politico: 4 sindaci al centrosinistra, 2 al M5s e 1 al centrodestra.

Grazie ai cittadini siciliani abbiamo vinto i due ballottaggi contro le solite accozzaglie dei partiti!

Roberto Gambino è il nuovo sindaco di Caltanissetta ed Enzo Alfano è il nuovo sindaco di Castelvetrano.

Adesso bisogna #ContinuareXCambiare anche il 26 maggio! pic.twitter.com/G4eQlbS6lz — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) 12 maggio 2019

E' Alberto Arcidiacono il nuovo sindaco di Monreale (Palermo). Il candidato a capo di liste civiche e di Diventerà Bellissima, il movimento vicino al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha battuto il sindaco uscente Piero Capizzi. Arcidiacono è stato eletto con il 55,73 per cento dei voti. L'uscente Capizzi si è fermato al 44,27 per cento.