Elezioni suppletive, vince il centrosinistra: tracollo M5s e astensione record

Una piccola boccata d'ossigeno per il centrosinistra, che vince con Andrea Frailis, candidato dei Progressisti Sardi, nelle suppletive per la Camera nel collegio di Cagliari indette dopo le dimissioni di Andrea Mura (Movimento 5 stelle) eletto il 4 marzo 2018. Frailis, 62 anni, giornalista del gruppo Unione Sarda, è stato eletto con il 40,46% dei voti, riportando 15.581 voti davanti al M5s Luca Caschili, che ha riportato 11.139 voti, con il 28.92%. Al terzo posto la candidata di Forza Italia, Daniela Noli che ha preso 10.707 voti, il 27,80% e al quarto posto il candidato di Casapound Italia, Enrico Balletto con 1.083 voti, il 2.81%. Il Pd strappa un seggio al M5s alla Camera

Elezioni suppletive per la Camera: vince il centrosinistra

Frailis si afferma senza la discesa in campo dei big nazionali, che non sono arrivati in Sardegna per la campagna elettorale, a differenza dei M5S e del Centrodestra, che invece hanno portato a Cagliari i big nazionali. Per la campagna elettorale di Daniela Noli (FI) sono arrivati in Sardegna Silvio Berlusconi, che per due giorni ha tenuto i comizi negli otto comuni del collegio, e il leader della Lega Matteo Salvini, che però aveva come obiettivo primario sostenere il candidato leghista alle regionali, le suppletive sono rimaste sullo sfondo.

Il vicepremier, sempre accompagnato da Christian Solinas, candidato alla presidenza della Regione, ha tiepidamente invitato gli elettori del centrodestra a votare la Noli "perché rispettiamo gli accordi", ha risposto a chi gli chiedeva "perché un elettore della Lega avesse dovuto votare una candidata che sarebbe andata a sedersi sui banchi dell’opposizione". In effetti Salvini ha tenuto il suo comizio al mercato di Quartu sopra il pianale di un camion pubblicitario con la scritta ‘Lega – Christian Solinas Presidente’. A sostenere Luca Caschili sono arrivati il vice premier Luigi Di Maio e il ministro Danilo Toninelli. La presenza dei big pentastellati non ha però portato i risultati sperati in casa M5s.

M5s dal 42 al 28 per cento

C'è un dato preoccupante, per tutti i partiti e di cui molto si parlerà nelle prossime settimane: l'affluenza definitiva alle suppletive di Cagliari si assesta su valori bassissimi: è andato a votare solo il 15 per cento degli aventi diritto. Secondo Mauro Pili, ex presidente della Regione, "la clamorosa diserzione è un fatto storico senza precedenti". L'altro dato politicamente significativo è il tracollo del Movimento 5 stelle: è passato dal 42 al 28 per cento nell'isola. Ora le regionali del 24 febbraio saranno un test ancora più delicato.

''Buon lavoro ad Andrea Frailis. Complimenti alla coalizione e al PD Sardegna. Uniti si vince #fiancoafianco #Cagliari". Così su Twitter il candidato alla segreteria del partito democratico Maurizio Martina.

Elezioni Suppletive Camera Cagliari 2019 | Risultati

RISULTATI DEFINITIVI - Elezioni suppletive collegio di Cagliari (sez. 305/305)