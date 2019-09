Elezioni Umbria, M5s e Pd ecco il candidato comune: "È solo l'inizio, intesa anche altrove"

Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno trovato il loro candidato per le elezioni regionali in Umbria: si tratta di Vincenzo Bianconi, imprenditore di Norcia, presidente di Federalberghi Umbria.

Un profilo esterno ai partiti, come aveva chiesto il leader del M5S Luigi Di Maio. Bianconi ha dato l'ok dopo il passo indietro di Francesca Di Maolo, presidente dell'istituto Serafico, primo nome indicato da M5s e Pd.

Il Patto civico proposto da Luigi Di Maio aveva riscosso un tiepido consenso tra gli elettori del Movimento 5 stelle: gli iscritti a Rousseau avevano dato il assenso con solo il 60%, molto meno rispetto a quello con cui gli iscritti al Movimento 5 stelle avevano dato il via libera alla nascita del governo Conte bis.

Elezioni Umbria, Bianconi candidato M5s-Pd

Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, in un'intervista alla "Repubblica" dice di "sentirsi a casa con i 5 Stelle: stesse idee su ambiente, giustizia sociale, sviluppo". E che per questo la notizia dell'accordo in Umbria non può che essere un "ottimo inizio, un'esperienza da riproporre anche nelle altre regioni: il governo nazionale non è un freddo contratto ma un' intesa di idee che si può riproporre in tutti i territori".

"Questo è il momento di rilanciare, non certo di quello dei veti. Esiste una maniera comune di pensare il mondo. Ora è necessario scendere dal piedistallo e smettere di considerare gli altri come usurpatori, evitare quel riflesso incondizionato che ci porta a dire: eravamo meglio noi, la nostra generazione, la nostra parte. È il tempo di trovare nei giovani, nella società il nostro futuro. Voglio dire: l' esperienza di Michele Emiliano aveva anticipato i temi di questo governo nazionale. Non possono esserci pregiudiziali".

Elezioni Umbria, chi è Vincenzo Bianconi

Vincenzo Bianconi è uno degli imprenditori-simbolo dell'impegno per la ricostruzione dopo il terremoto del 2016 che ha colpito Norcia.

Tra le cariche che ricopre attualmente c’è quella di Vicepresidente del Distretto Biologico di Norcia, quella di Presidente Associazione I Love Norcia e quella di Presidente Delegazione Italiana Relais & Chateaux.

"Ogni giorno con la schiena dritta, con determinazione e passione, cerco di migliorare le cose che mi circondano", ha spiegato nell'annunciare la sua discesa in campo, "non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed è per questo che ho deciso di accogliere l'invito a candidarmi a Presidente della Regione Umbria".