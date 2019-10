Elezioni Umbria, i risultati del voto in diretta: centrodestra a valanga

Chi ha vinto tra la candidata del centrodestra Tesei e il candidato di Pd e M5s Bianconi? Dalle ore 23 in diretta su Today.it risultati delle elezioni regionali dell'Umbria, gli exit poll e le proiezioni con i primi risultati dello spoglio dei seggi.

Ricordiamo che il centrodestra governava già nel 60% delle amministrazioni locali umbre, al centrosinistra era rimasta solo la presidenza della Regione macchiata dallo scandalo della sanitopoli perugina. Il centrosinistra che annoverava la Regione Umbria tra le "regioni rosse" ha visto il proprio consenso in costante erosione: ha perso il rango di prima forza politica della Regione a favore del centrodestra già alle Politiche 2018 e ancora di più alle Europee dello scorso maggio. La crescita del centrodestra è dovuta soprattutto al traino leghista che alle politiche 2018 ha raggiunto il 20%, percentuale raddoppiata alle ultime elezioni europee.

Elezioni regionali Umbria, proiezioni

Dopo i primi risultati con lo spoglio dei seggi si conosceranno anche le prime proiezioni. I primissi dati confermano la vittoria a valanga del centrodestra che potrebbe raggiungere una percentuale compresa tra il 50 e il 60%,

TESEI (CDX): 56,6-60,6%

BIANCONI (CSX-M5S): 33,9-37,9%

RICCI (CIV): 1,6-5,6%

Elezioni regionali Umbria, exit poll

In concomitanza con la chiusura delle urne alle 23:00 sono stati diffusi i primi exit poll delle elezioni regionali dell'Umbria 2019. Ricordiamo che gli exit poll hanno solo un valore statistico e non riflettono i dati reali. Tuttavia si profila una larga vittoria del centrodestra.

Secondo i sondaggi realizzati alla chiusura delle urne la senatrice della Lega Tesei, sostenuta da tutto il centrodestra, sarebbe largamente in vantaggio. Il candidato "civico" Bianconi sostenuto dal patto tra Pd e M5s sarebbe invece in svantaggio e non supererebbe il 40%.

Exit Poll OPINIO per Rai (Copertura 80%)

TESEI (CDX): 56,5-60,5%

BIANCONI (CSX-M5S): 35,5-39,5%

RICCI (CIV): 1,5-4,5%

Intention Poll TECNE per Rete4 (Copertura 70%)

TESEI (CDX): 56-60%

BIANCONI (CSX-M5S): 35-39%

Lega: 37-43%

PD: 18-24%

M5S: 7-13%

FDI: 6-10%

Forza Italia: 4-8%

"Commento dati veri. A occhio, abbiamo fatto una impresa storica" spiega Matteo Salvini al suo arrivo a Perugia, all'Hotel fortuna, dove seguirà lo spoglio delle regionali umbre.

Sondaggi politici Swg per La7

Swg per La7 ha pubblicato i risultati di un sondaggio nazionale che vedono ancora in crescita Fratelli d'Italia.

Elezioni regionali Umbria, i risultati

Affluenza in crescita per le elezioni regionali dell'Umbria 2019: è di oltre il 65% l'affluenza per le elezioni regionali in Umbria secondo i dati parziali del ministero dell'Interno. Alle 23, quando sono pervenuti i dati di 50 comuni su 92, ha votato il 65,24% degli aventi diritto rispetto al 57,35% delle scorse elezioni. Un aumento di quasi 10 punti percentuali rispetto al 2015.

Elezioni regionali Umbria, i risultati

Regione Umbria, affluenza elezioni regionali 2019

Comuni % ore 12 Prec. % ore 19 Prec. % ore 23 Prec.

UMBRIA 84 su 92 19,55 15,39 52,80 39,92 64,67 55,45 PERUGIA 55 su 59 19,68 15,65 53,09 40,63 65,21 56,77 TERNI 29 su 33 19,19 14,64 51,95 37,90 63,62 52,88

Elezioni Regionali Umbria: risultati dalle 23

Otto i candidati alla presidenza della Regione: Vincenzo Bianconi (Pd, M5s, Bianconi per l'Umbria; Europa Verde; Sinistra Civica Verde); Donatella Tesei (Fratelli d'Italia; Umbria Civica Tesei Presidente; Lega Salvini Umbria; Forza Italia Berlusconi per Tesei ; Tesei Presidente per l'Umbria); Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano); Martina Carletti (Riconquistare l'Italia); Claudio Ricci (Proposta Umbria con Ricci, Italia Civica Ricci e Ricci presidente); Rossano Rubicondi (Partito Comunista); Giuseppe Cirillo (Partito delle buone maniere); Antonio Pappalardo (Gilet Arancioni).

Gli elettori sono 521.960 in provincia di Perugia, dei quali 252.883 uomini e 269.077 donne, e 181.635 in quella di Terni, dei quali 87.327 uomini e 94.308 donne. Rispetto alle precedenti elezioni regionali del 31 maggio 2015, il numero degli elettori è in calo: nel 2015 erano 705.819, dei quali 521.764 in provincia di Perugia e 184.055 in provincia di Terni. I seggi elettorali, come fa sapere la Regione, sono 1005, dei quali 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni. Nel 2015 erano 1012, di cui 716 in provincia di Perugia e 296 in quella di Terni.