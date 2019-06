Elezioni, domenica al voto 136 comuni per il ballottaggio

Sono 136 i comuni che Domenica 9 Giugno saranno interessati dal ballottaggio delle elezioni amministrative svolte il 26 maggio scorso.

In dettaglio, sono 124 i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dei quali 15 capoluogo di provincia. Urne aperte a Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio nell'Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo.

Tra le principali città attese al voto è Foggia dove il ballottaggio è davvero incerto nonostante il vantaggio acquisito dal sindaco uscente Franco Landella, candidato del centrodestra (46,11%). Lo sfidante è Pippo Cavaliere, presidente della Fondazione Buon Samaritano, candidato del centrosinistra ( 33,71%). Decisivo sarà anche il comportamento degli elettori del candidato del Movimento 5 Stelle Giovanni Quarato che ha riportato un consenso personale del 15,16% e che ha già detto di lasciare libertà di voto ai suoi elettori promettendo solo "una opposizione costruttiva" in consiglio.

Ballottaggi inaspettato a Potenza dove sorpresa è arrivato alla sfida Valerio Tramutoli, docente di fisica e rappresentante di due movimenti civici (27,41%). L'esponente leghista Mario Guarente, 35 anni, libero professionista del settore assicurativo, al primo turno ha ottenuto il 44,73% mentre la coalizione è arrivata al 50,21%. Fuori dalla contesa la candidata del centrosinistra Bianca Andretta (18,54%).

Ad Avellino ballottaggio tra due candidati di coalizioni di centrosinistra: si contenderanno la fascia tricolore Luca Cipriano, sostenuto dal Partito Democratico, e Gianluca Festa che conta in lista esponenti provenienti proprio dal Pd irpino, ma in aperta rottura con la segreteria provinciale. Cipriano ha già avviato dialoghi informali con i 5 Stelle e la sinistra cittadina, ricevendo aperture nel primo caso e totali chiusure nel secondo.

Civitavecchia non sarà più una città 5 stelle: il ballottaggio è tra il candidato di centrodestra Ernesto Tedesco e quello del centrosinistra Carlo Tarantino. Il primo, infatti, è arrivato al 49%, mentre Tarantino si è fermato al 22%. Esclusa la candidata dei 5 Stelle, Daniela Lucernoni, vicesindaco uscente, che ha ottenuto il 19,28%.

A Livorno scontro centrodestra/centrosinistra: Luca Salvetti, candidato della coalizione di centrosinistro a traino Pd con Casa Livorno, Futuro! e Mdp-Articolo Uno, sfida quello di centrodestra Andrea Romiti, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Livorno in movimento. Nel primo turno, al termine dello spoglio, Salvetti aveva ottenuto un consenso del 34,20%, mentre Romiti si era fermato al 26,64%.

Ballottaggi, quando si vota

Domenica 9 giugno le urne saranno aperte dalle ore 7 alle 23. Per votare bisogna presentare la tessera elettorale, rinnovabile presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, con un documento d'identità valido.

I ballottaggi si svolgono solitamente a distanza di due settimane dal primo voto. Tra la prima e la seconda tornata elettorale, le liste che sono rimaste escluse dalla competizione, e che quindi non hanno candidati al secondo turno, possono decidere di stringere delle alleanze - chiamate apparentamenti - e supportare un nuovo candidato. L'accordo, sottoscritto da entrambe le liste, deve essere comunicato non oltre una settimana dalla prima tornata di voto.

Ballottaggi, come si vota

Come si legge sul sito del ministero dell'Interno, sulla scheda per il ballottaggio sono presenti solamente i nomi dei due avversari, insieme ai simboli delle liste da cui vengono supportati. Per votare bisogna unicamente porre una croce sul nome del candidato scelto. È comunque possibile votare anche per una lista: in questo caso, tuttavia, la preferenza va esclusivamente al candidato collegato ad essa.

Il ballottaggio è uno 'scontro diretto', necessario quando nessun candidato sindaco riesce ad ottenere la maggioranza richiesta per essere eletto durante il primo turno. Nei comuni con più di 15mila abitanti, si va al ballottaggio quando nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno, cioè il 50% più uno dei voti. Nei comuni con meno di 15mila abitanti, invece, si ricorre al secondo turno solo se due candidati ottengono lo stesso numero di voti. In entrambi i casi, vince il ballottaggio chi ottiene più voti mentre in caso di parità viene eletto primo cittadino il più anziano tra gli avversari.

Elezioni comunali 2019

Nei comuni della Sardegna, tra cui Cagliari e Sassari, le elezioni comunali si terranno il 16 giugno. Un eventuale ballottaggio, quindi, sarebbe previsto per il 30 dello stesso mese.